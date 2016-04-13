کمبود نیروی متخصص در بخش بهداشت و درمان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضابیگلری شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان افزود: این دانشگاه در بحث نیروهای عملیات پشتیبانی مشکلی ندارد ولی در بحث نیروی متخصص جراح و پرستار با کمبود نیروی انسانی مواجه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: با اضافه شدن تخت های جدید به مراکز درمانی استان نیاز به نیروی متخصص وجود دارد و در این راستا اگر مجوز داده شد نیروی متخصص جذب می شود.

بیگلری با بیان اینکه در حال حاضر این استان با کمبود پرستار مواجه است و در زمینه نیروی انسانی با کمبود شدید پرستار به ویژه پرستار مرد مواجه هستیم، تاکید کرد: در صورت رفع مشکل و با به کارگیری نیروهای انسانی کارآمد به ویژه پرستاران میزان رضایتمندی در این بخش افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به دستاوردهایی و فرایند های طراحی شده برای طرح نظام جامع سلامت، گفت: این طرح برکات خوبی دارد که در این میان ماندگاری پزشکان و متخصصان در مناطق محروم از جمله مشکلات و معضلات مهم در این استان بود که با جذب فارغ التحصیلان جدید حضور این پزشکان برای خدمات رسانی دائمی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه در استان کمبود تخت بیمارستانی گفت: در حال حاضر یک هزار و ۵۰۰ تخت از سطح‌بندی ۹۴ كم داریم، افزود: قبل از انقلاب، استان زنجان فقط دو بیمارستان با ۱۶۵ تخت داشت ولی در حال حاضر ۱۳ بیمارستان با یک هزار و ۵۰۰ تخت دارد.

بیگلری بابیان اینکه در حال حاضر در سطح استان زنجان دو هزار و ۶۷۴ تخت بیمارستانی وجود دارد، افزود: این استان با کمبود یک هزار و ۲۰۰ تخت بیمارستانی مواجه است که تخت‌های پاسخگوی نیازهای مردم نیست و حوزه بهداشت و درمان با مشکلات متعدد در زمینه تأمین تخت بیمارستانی مواجه است.

وی با بیان اینکه بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی ابهر ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم تا سال آینده به بهره‌برداری برسد، افزود: انجمن خیریه بیمارستان ولیعصر (عج) نیز برای تغییر کاربری اراضی اطراف بیمارستان همه تلاش خود را به‌کار گرفته تا بتواند ۵۰۰ تخت به این مجموعه درمانی اضافه کند و بااین‌وجود، ما به جد نیازمند ورود بخش خصوصی برای افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی هستیم.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشكی استان زنجان به اجرای طرح نظام سلامت در استان نیز اشاره کرد و افزود: برنامه های تحول نظام سلامت از ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۹۳ شروع شده و این سیاست امید و نویدی را ایجاد کرد که با تکیه به بندهای مترقی این سند رضایت بیشتری از مردم جلب کرد.