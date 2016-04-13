کارگاه‌ تخصصی خوشنویسی عطار در نیشابور برپا شد

مسئول هنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور در حاشیه برپایی این کارگاه بیان کرد: ورك شاپ خوشنویسی بارویكرد بزرگداشت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری در شهر نیشابور با حضور ۱۳ نفر از استادان خوشنویس استان برگزار شده است.

غلامرضا سلامتی افزود: این خوشنویسان درمدت یک روز به خلق آثاری با برداشت از مفاهیم و مضامین آثار واشعار عطار می پردازند.

وی ادامه داد: در این کارگاه اساتید خوشنویسی از جمله سید احمد قائم مقامی، حسن نقیبی، ابوالقاسم دانشجو، مجیدشایان، سیدمحمد سادات شرفی، احسان شورورزی، علی دربهشتی، حسین صالحی، سید خوانی، علی دربان رضوی، علیرضا منفرد، رضا رحمان زاده شرکت دارند.

وی بیان کرد: مجموعه آثار خلق شده در ورک شاپ توسط این هنرمندان طی نمایشگاهی در معرض دید عموم علاقمندان قرار خواهدگرفت.

وی یادآورشد: همچنین در این مراسم ازاستاد حمید ساسانی خوشنویس مطرح کشور به خاطر اهتمام به هنر خوشنویسی در زمینه آثار عطار نیشابوری با حضور مقامات استانی و کشوری تجلیل می شود.

مسئول هنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور گفت: ورك شاپ نقاشی وخوشنویسی بارویكرد بزرگداشت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری با اهتمام معاونت هنری اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان رضوی،انجمن آثار ومفاخر فرهنگی خراسان رضوی، اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری وستاد بزرگداشت روز ملی عطار نیشابوری برگزار شده است.