۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۹:۲۶

به دلیل ترس از وقوع حمله تروریستی؛

فرودگاه آمستردام تخلیه شد

یک مقام امنیتی در هلند از احتمال وقوع حمله تروریستی در فرودگاه آمستردام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، این مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود با اعلام دستگیری یک مظنون به انجام حمله تروریستی اظهار داشت: فرودگاه اسخیپول آمستردام سه شنبه شب به دنبال هشدار امنیتی تخلیه شده است.

براساس گزارش های رسیده پلیس بخشی از میدان فرودگاه و هتل شرایتون را كه نزدیک میدان است، تخلیه كرد.

علت این هشدار امنیتی هنوز مشخص نشده ، اما تصاویر تلویزیونی در هلند نشان می دهد كه پلیس با تجهیزات كامل در حال گشت زنی در مناطق خارج از فرودگاه است.

برخی منابع از فعالیت بخشی هایی از این فرودگاه خبر داده اند.

پس از انفجار روز سه شنبه سوم فروردین در فرودگاه « زاونتیم » و ایستگاه قطار شهری در بروكسل پایتخت بلژیك كه ۳۵ كشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی برجای گذاشت،سطح هشدار امنیتی در بسیاری از فرودگاه های اروپا افزایش یافته است.

شقایق لامع زاده

