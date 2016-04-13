بازدید هیات چینی از طرح های بیابان زدایی اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر هیاتی از کشور چین به استان اصفهان آمدند و از طرح های مقابله با بیابان زایی شهرستان آران بیدگل و دشت سگزی بازدید کردند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری این استان در این برنامه بازدیدی اظهار داشت: تعداد ۱۶ کانون بحران فرسایش بادی در استان اصفهان شناسایی شده که دشت سگزی بحرانی ترین کانون آن است.

محمد حسین شاملی افزود: از دهه ۴۰ تا کنون همکاران ما با زحمات طاقت فرسایی توانسته اند بیش از ۳۰۰ هزار هکتار جنگل دشتک است ایجاد کنند و طبیعت استان را تثبیت کنند.

وی با بیان اینکه نرم بیابان در کشور ۲۰ درصد و در استان اصفهان ۳۰ درصد است، افزود: یک سوم مساحت استان اصفهان را بیابان ها به خود اختصاص داده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اعلام آمادگی کرد: کارشناسان کشور چین و کشورمان بازدیدهای متقابلی از پروژه های بیابان زدایی در کشور ترتیب دهند و از تجربیات همدیگر بهره مند شوند.

در ادامه عباس كارگر مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور که این هیات را همراهی می کرد، گفت: در دوازدهمین اجلاس كشورهای عضو كنوانسیون مقابله با بیابانزایی كه با حضور ۱۸۰ كشور و در سطح وزرا و نمایندگان مجلس در آنكارا برگزار شد، قرار شد درباره مشكلات جهانی از جمله بیابان زایی، تغییر اقلیم و خشكسالی كنوانسیونی تشكیل شود.

وی افزود: با توجه به اذعان كشورهای جهان مبنی بر فعالیت گسترده ایران در طرح های مقابله با بیابان زایی، هفته گذشته از ایران دعوت به عمل آمد كه در كنوانسیون جهانی كه با حضور ۱۸ كشور در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در آلمان تشكیل می شود، شركت کند.

كارگر تصریح كرد: روز گذشته و با حضور فعال ایران در این كنوانسیون قرار شد سندی جامع برای مبارزه با بیابان زایی تا چند ماه آینده تهیه شود كه برای همه كشورها الزام آور باشد.

وی زمان ابلاغ این سند را سال ۲۰۱۸ بیان كرد و افزود: هدف نهایی این سند این است كه در فاصله زمانی سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۳۰ جهان به جایی برسد كه میزان احیای جنگل ها و مراتع با میزان تخریب آن برابر شود.

کارگر، بازدید هیات چینی از طرح های مقابله با بیابان زایی را در این راستا عنوان كرد و افزود: كشور چین با رشد اقتصادی بسیار بالا، در زمینه مبارزه با بیابا نزایی از كشور ایران تقاضای همكاری و امضای تفاهمنامه نموده كه نشان از فعال بودن ایران در این زمینه است.