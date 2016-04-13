به گزارش خبرگزاری مهر، ولیالله سیف در این جلسه بر ارتقای روابط تجاری بین دو کشور با تقویت همکاریهای بانکی تاکید کرد و گفت: کشور ایتالیا برای گسترش روابط با ایران علاقهمند است و در این زمینه تلاشهای زیادی انجام شده است.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن ابراز امیدواری برای آینده مثبت همکاری های دو کشور، تصریح کرد: خوشبختانه سفر رئیس جمهور ایران به کشور ایتالیا دستاوردهای مثبتی داشته است و لازم است بانکهای دو کشور به منظور تقویت بیش از پیش روابط تلاش کنند.
سیف افزود: قبل از سفر به ایتالیا با رییسکل بانک مرکزی این کشور آشنایی داشتم و در طول سفر مذاکرات مثبتی انجام شد. در حال حاضر نیز پیشنویس تفاهم نامهای برای همکاریهای طرفین آماده شده و قرار است در حاشیه نشست صندوق بینالمللی پول به امضای طرفین برسد.
رئیس کل بانک مرکزی از بانکداران ایتالیایی خواست اقدامهای مثبت انجام شده در زمینه همکاریهای بانکی را سرعت بخشند و موضوعات در جلسات مستمر بانکداران دو کشور دنبال شود.
«ایتالو پلگرینو» از مدیران ارشد مدیوبانکای ایتالیا در این جلسه با تاکید بر نتایج مثبت سفر هیئت بانکی ایتالیا به ایران در نوامبر گذشته، خاطرنشان کرد: سفر نخستوزیر ایتالیا به ایران برای تقویت روابط اقتصادی و بانکی انجام شد. ما نیز این فرصت را برای بیان تعهد خود غنیمت میشماریم.
وی از اراده کشور ایتالیا برای بهبود روابط بانکی بین طرفین گفت و افزود: در لحظه تاریخی مهمی هستیم و خوشحالیم بخشی از این تاریخ باشیم به همین منظور تلاش خود را برای بهبود هرچه بیشتر روابط به کار میگیریم.
«جوزفه اسکونامیلیو»، نایبرئیس اجرایی بانک یونیکریدیت درخصوص روابط این بانک با بانکهای ایرانی گفت: با بانکهای تجاری ایران در حال گفتگو هستیم و این مذاکرات تا پایان آوریل (اواسط اردیبهشت ماه) تکمیل میشود.
«ماریو دی لوکا»، مدیر بینالملل بانک مونتهپاسکیدیسینا نیز از همکاری این بانک با بانکهای ایرانی بلافاصله پس از برجام گفت و افزود: بلافاصله پس از برجام، چند بانک ایرانی در بانک ما اقدام به افتتاح حساب کردند و در حال حاضر خدمات ضمانتنامه و اعتبار اسنادی را برای مشتریان خود ارائه میدهیم.
