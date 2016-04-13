قیر رایگان در اختیار وزارت راه، بنیاد مسکن و وزارت کشور قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت صبح روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان وارد بررسی تبصره‌های هزینه‌ای لایحه بودجه شدند، براساس این بند قیر رایگان برای آسفالت جاده های روستایی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب قرار می گیرد.

بند الحاقی ۱: طبق بند الحاقی یک، وزارت نفت موظف شد از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ ۲۴ هزار میلیارد ریال به نسبت ۶۲ درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی و ۲۰ درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌های مشارکت با دهیاری‌ها و ۱۵ درصد در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر و سه درصد جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد و در حساب‌های فی ما بین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی ۹۵ نسبت به تحویل کامل قیر اقدام کند.