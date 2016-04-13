به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی عراق که به خاطر شرایط این کشور و با نظر فیفا مسابقاتش را در ایران برگزار می‌کند، بعد از همگروهی با عربستان در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی روسیه با وضعیت عجیبی روبرو شده است.

از یک سو عراق، کشور ایران را برای میزبانی مسابقاتش انتخاب کرده و قصد دارد مرحله نهایی را هم در کشورمان برگزار کند و از سوی دیگر عربستانی‌ها روی موضع خود برای سفر نکردن به ایران پافشاری می‌کنند.

بر اساس قرعه کشی صورت گرفته، تیم‌های ملی عراق، عربستان، تایلند، امارات، استرالیا و ژاپن در گروه دوم قرار دارند.

عبدالخالق مسعود رئیس فدراسیون فوتبال عراق در این خصوص شرط سنگینی را پیش پای عربستانی‌ها برای بازی نکردن در ایران قرار داده است. مسعود در این خصوص به روزنامه «الشرق الاوسط» گفت: اگر تیم ملی عربستان نخواهد با ما در ایران بازی کند، ممکن است این درخواست را قبول کنیم ولی ما هم در همان زمان شرط می‌گذاریم که بازی رفت نباید در عربستان برگزار شود و باید یک کشور دیگر را انتخاب کنیم.