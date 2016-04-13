موتور سیکلت بالدار رونمایی شد

به گزارش خبرگزرای مهر، نام این موتور سیکلت مفهومی شرکت یاماها ۰۴Gen است و بعنوان نسل چهار موتور سیکلت های Gen این شرکت محسوب می شود.

طراحی بدنه این موتور سیکلیت با نوآوری گره خوررده و از علم دینامیک در بدنه آن بهره گرفته شده است.

در دو سمت این موتور سیلکت دو بال تعبیه شده که شبیه به بال یک حشره است و بصورت متحرک است ضمن اینکه این دوبال نیمه شفاف هستند تا قطعات داخلی آن قابل رویت باشد و می توان گفت که این ویژگی موتور سیکلت ۰۴Gen آن را در دسته محصولات مفهومی قرار داده است.

بدنه این محصول شرکت یاماها شبیه به موتور وسپا است و ترمزهای جلو و عقب آن هم دیسکی هستند. این موتور سیکلت را می توان بعنوان نسل جدیدی از موتورهای وسپا شرکت یاماها در نظر گرفت.