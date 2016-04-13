۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۹:۳۳

موتور سیکلت بالدار رونمایی شد

شرکت یاماها ژاپن که سابقه طولانی در ساخت موتور سیکلت دارد، این بار از محصول مفهومی خود در نمایشگاه موتورهای مفهومی ویتنام رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزرای مهر، نام این موتور سیکلت مفهومی شرکت یاماها ۰۴Gen است و بعنوان نسل چهار موتور سیکلت های Gen این شرکت محسوب می شود.

طراحی بدنه این موتور سیکلیت با نوآوری گره خوررده و از علم دینامیک در بدنه آن بهره گرفته شده است.

در دو سمت این موتور سیلکت دو بال تعبیه شده که شبیه به بال یک حشره است و بصورت متحرک است ضمن اینکه این دوبال نیمه شفاف هستند تا قطعات داخلی آن قابل رویت باشد و می توان گفت که این ویژگی موتور سیکلت ۰۴Gen آن را در دسته محصولات مفهومی قرار داده است.

بدنه این محصول شرکت یاماها شبیه به موتور وسپا است و ترمزهای جلو و عقب آن هم دیسکی هستند. این موتور سیکلت را می توان بعنوان نسل جدیدی از موتورهای وسپا شرکت یاماها در نظر گرفت.

کد مطلب 3597443
علیرضا کمندی

