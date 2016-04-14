روزنامه قانون نوشت: وقتي در كشور مسئولان در سخنراني هايشان از ادبيات مناسب استفاده نمي كنند طبيعتا فرهنگ اراذل اوباشي يا همان لات و لوتي در كشور افزايش پيدا می‌کند از شعبان بی مخ گرفته تا طیب، روزگاری جامعه لات و لوت های ایران را تشکیل می دادند و برای خود برو بیایی داشتند. عده ای نوچه هایشان بودند و در محل راه می رفتند، اصطلاحا گرد و خاکی به پا می کردند. خیلی ها از آنها حساب می بردند و خیلی ها هم به اعتبار حرف لات و لوت ها، عمل می کردند. بعضی از لات و لوت ها خفت گیری می کردند و برخی دیگر، بالاخواه آنها که حق شان ضایع شده بود، در می آمدند و خلاصه روزگار لات و لوت های چند دهه قبل، روزگار خوشی برایشان بود. اما با گذر ایام و تغییر سبک زندگی شهرها، دایره حضور و فعالیت لات و لوت ها کمتر و کمتر شد به طوری که در حدود یک دهه قبل، در برخی محلات قدیمی شهرهایی چون تهران، آثار محدودی از حضور لات و لوت ها بود. اما در سال های اخیر و به لطف گسترش تکنولوژی و توسعه ارتباطات، مجالی تازه برای عرض اندام لات و لوت ها فراهم شده و این روزها کانال های تلگرامی و صفحات فیس بوکی لات و لوت ها مشتریان و اعضای پر و پا قرصی را به خود دیده که به نوعی احیاگر فرهنگ لات و لوتی دهه های قبل ایران شده است. در این شبکه های اجتماعی، لات و لوت های نوپا و به اصطلاح تازه به دوران رسیده، مرسومات خاص را مطرح می کنند که هیچ اشارتی به قاموس جوانمردی لات و لوت های دهه های قبل ندارد. گروه های تلگرامی و فیس بوکی لات و لوت های جدید، این روزها مانوری از قدرت بدنی، شاخ و شونه کشیدن برای رقبا، مفسده های اخلاقی و خلاصه دنیایی وارونه از لات و لوتی را نشان می دهند که می تواند در نوع خود قابل تامل و نگران کننده باشد. گروه های تلگرامی و فیس بوکی لات و لوت ها با هزاران عضو فعال ، نمادهای خشم و خشونت را تبلیغ می کنند که در نوع خود انواع سوء استفاده ها را برده و کمتر کسی هم کاری به کارشان دارد.



یارگیری برای لات ها



در گروه های لات و لوت ها در شبکه هاي اجتماعی، اعضا برای خود یارگیری می کنند و هر که زوربازو و حرف پر زورتری را داشته باشند، توفیق بیشتری برای عرض اندام پیدا می کنند. پس از این حضور، افراد در فضای حقیقی حاضر شده و کم کم دوران تازه‌ای را برای قلمروي لات و لوت ها مهیا می کنند. در سال های اخیر، لات و لوت های تازه به دوران رسیده در نقش بادیگارد و محافظ برای افرادی که دنبال اسم رسمی برای خود هستند – از بازیگران سینما و تلویزیون گرفته تا ورزشکاران – عمل می کنند. این روزها بازیگران درجه سه و چهار تلویزیون و سینما، با پول های ناچیزی که به لات و لوت های

تازه به دوران رسیده پرداخت می کنند، در مکان های عمومی با محافظ حاضر می شوند تا خودنمایی بیشتری کرده و البته شهرتی برای خود کسب کنند. در مقابل، لات و لوت ها نیز «پز» محافظت از فلان بازیگر سینما و تلویزیون را می دهند که هنوز تعداد بازی های هنری اش به تعداد انگشتان یک دست نرسیده است! از طرفی، رسمیت یافتن حضور لات و لوت های نسل جدید در اماکن عمومی و در کنار شخصیت ها سبب شده تا آنها نیز در دنیای درون خود، به رجز خوانی و ساماندهی تشکیلاتی بپردازند.



لات و لوت های نسل جدید که به مدد شبکه های اجتماعی، فعالیت بیشتری پیدا کرده اند، اکنون مشاغل مختلفی را برای خود رقم زده اند. گروهی، به دستفروشی های شبکه ای در معابر و میادین شهر می پردازند، گروهی دلالی و داد و ستدهای دسته چندمی انجام می دهند، گروهی نیز از خانه‌های تیمی گرفته تا خلاف های رایج در جامعه را مدیریت می کنند. همه اینها، در سایه بازگشت فرهنگ لات و لوتی دهه های قبل ایران در حال رقم خوردن است که می تواند روزگار تازه ای را برای زندگی شهرنشینی رقم زند.آنچه مشخص است اينكه فرهنگ لات و لوتي اكنون در صفحات شبكه هاي مجازي به طور عجيبي با استقبال مواجه شده است به طوري كه كانال لات‌و‌لوت‌ها در تلگرام در ساعت ۱۴و۳۰ دقيقه بعدازظهر روز ۲۴ فروردين حدود ۱۹۳۶۹۷ نفر عضو داشت اما هنوز ثانيه‌اي از اين رقم نگذشته بود كه ۲ نفر به كانال اضافه شدند و اين روند در حال تداوم يافتن است. «حسين باهر»جامعه شناس و استاد دانشگاه درباره چرايي احياي فرهنگ لاتي و لوتي در ايران و اينكه اين موضوع چه تبعاتي در جامعه ايراني مي تواند داشته باشد، به «قانون» مي گويد: فرهنگ لاتي در كشور سابقه طولاني دارد، بی شک یکی از عناصری که طی تاریخ اجتماعی ایران حضوری گاه پررنگ و گاه کمرنگ داشته اند، افرادی بوده اند که با ادعای، از قوی گرفتن و به ضعیف دادن و انجام مرام هایی خاص، در پی نمایاندن خود به شکل مدعی العموم و حق ضعفا بوده اند و گاه نام خود را عیار و گاه پهلوان و گاه لوطی می گذاشتند.



ضد فرهنگ را در جامعه شكل دادند



لات و لوت، خس و خاشاک، بی پدر و مادر، بی سر و پا، بی بتّه و بنه و خلاصه «بی همه چیز» اصطلاحاتی است که برای خود سوابق تاریخی و جغرافیایی داشته و حتی می شود گفت

«ضد فرهنگ هايی» را رقم زده اند و همواره با اين ويژگي ها شناخته شده اند.اين استاد دانشگاه با بيان اينكه لات و لوت هاي دهه ۵۰ و ۹۰ هر كدام داراي تفاوت هاي بسياري هستند ،تاكيد كرد: در چند سال گذشته لات هاي كشور در برخي موارد خواهان حفظ شرافت وناموس و... بودند اما در سال هاي اخير خود اين افراد ديگر به دنبال لوطي گري نيستندبلكه نام نيكي از خودشان به جا نگذاشتندو همواره در پي اغتشاش،تعرض به زنان و بچه ها هستند و با گسترش چنين فرهنگي شاهد افزايش آسيب هاي اجتماعي هستيم كه يقينا از جانب همين افراد شرور به جامعه به ارث مي رسد چرا كه در پي منافع شخصي خودشان هستند. اين جامعه شناس با بيان اينكه ريشه اين فرهنگ در جامعه مي تواند وجود مسئولان بي خرد باشد، تاكيد كرد:وقتي در كشور مسئولان در سخنراني هايشان از ادبيات مناسب استفاده نمي كنند و به شعور شهروندان احترام نمي گذارند طبيعتا فرهنگ اراذل اوباشي يا همان لات و لوتي در كشور افزايش پيدا خواهد كرد چرا كه اين افراد در دوره اي توسط مردم به فراموشي سپرده شده بودند اما دوباره مي توانند قدرت از دست رفته خودشان را احيا كنند و به آغوش جامعه بازگردند. باهر در ادامه اشاره كرد:ريشه اصلي شيوع و ترويج اين فرهنگ در جامعه وجود مسئولاني است كه در ميان مردم از الفاظ نامناسب استفاده مي كنند. وجود اين ادبيات از جانب مسئولان مي تواند به آنها قدرت دهد. بنابراين لات و لوت ها دارای شکل و شمایل و گفتار و کردار خاصی هستند که بعضی از سیاستمداران پوپولیست، برای گردآوری آراي عوام از آنها تقلید می کنند!اين جامعه شناس با بيان اينكه سال ها از فرهنگ لاتي مي گذرد،افزود:با توجه به اينكه شرايط كنوني جامعه تغيير كرده است مي توان ازوجود چنين افرادي به عنوان ضد فرهنگ و خرده فرهنگ نام برد به طوري كه سر از فضاي مجازي بيرون آوردند. همچنان با وجود اين افراد وفاق اجتماعي در كشور شكل نمي گيرد و هميشه چند دستگي ميان مردم به وجود مي آيد كه در برخي مواقع ممكن است تبعات جبران ناپذيري را براي جامعه داشته باشد.وجود خرده فرهنگ ها که بزرگ‌ترین منفعت ومشکلات جوامع مختلف را در بر می‌گیرند بیشترین خدمات وصدمات را به فرهنگ وهویت

ملی مذهبی یک منطقه یا قوم یا ملّت دارند. مسلماً هرچه فرهنگ عمومی و گفتمان مدیریت عالی کشور فخیم تر باشد، سطح مراودات کلامی و مبادلات غیرکلامی والاتر و در کل فرهنگ رایج فرهیخته تر مي شود.



مسئولان از رسانه ها براي ترويج فرهنگ بومي استفاده كنند



چه بخواهيم و نخواهيم بايد با اين خرده فرهنگ ها يا ضدفرهنگ ها روبه رو شويم . بهترین کار برای داشتن نسلی سالم وکشوری توسعه مند وجوانانی خودباور وبا پشتکار داشتن برنامه ریزی صحیح و

دراز مدت فرهنگی است . ابزارها همان طور که برای دشمنان می توانند مفید باشند برای ما هم می توانند مفید واقع شوند يعني همان‌طور كه كشورهاي غربي از رسانه هاي خود براي نشر و پخش اطلاعات صحيح استفاده مي‌كنند، مسئولان مي توانند با به كارگيري رسانه‌هاي داخلي فرهنگ درست را در جامعه ترويج دهند. در اين شرايط در مقابل جریان‌های‌فرهنگی (لات و لوت) جامعه دچار كمترين آسيب مي شود.از دوران كودكي در كتاب هاي درسي بايد به فرزندان در زمينه فرهنگ بومي آموخت. بنابراین می توان بر خرده فرهنگهای متعارض غلبه کرد و فرهنگ بومی خود را در كشور حفظ كرد.