خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: وزیر ورزش و جوانان در سفر اخیر خود به قم از ارتقا سرانه فضاهای ورزشی کشور خبر داده است.

به تأکید با وجود محدودیت منابع مالی سرانه فضاهای ورزشی کشور تا پایان دولت یازدهم به ۸۰ سانتی‌متر خواهد رسید.

اقدامی که می‌تواند تا حدی میانگین سرانه را به استاندارد جهانی نزدیک سازد. استانداری که برای هر شهروند ۲.۵ متر فضای ورزشی را پیش‌بینی کرده است.

با وجود محدودیت‌های مالی حوزه ورزش در خود استان اردبیل پروژه‌های متعددی در دستور اجرا قرار گرفته تا بتوان نسبت به توسعه فضاها قدمی برداشت.

کارشناسان معتقدند در وضعیتی که محدودیت مالی به ویژه در بخش ورزش مشاهده می‌شود، نباید تک ریالی از اعتبارات هزینه کرد نامطلوب داشته باشد و هر استانی نسبت به هزینه کرد بهینه اعتبارات موجود خود مسئولیت دارد.

این تأکیدات در وضعیتی است که در خود استان اردبیل کمبود فضای ورزشی از یک سو و ساخت سالن‌های خالی مانده و بی‌استفاده از سوی دیگر ورزش و جوانان را دچار مشکل ساخته است.

درعین‌حال مسئولان اداره ورزش و جوانان استان تأکید دارند که سرانه فضای ورزشی در این استان مطلوب نیست و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای ورزش قهرمانی و در برخی مواقع ورزش همگانی باشد.

ارقام ریزودرشت و جهش‌های صد برابری در یک سال

طی سال‌های اخیر ارقام قابل‌توجهی از سرانه فضای ورزشی استان به گوش رسیده است. بطوریکه در سال ۹۱ سرانه فضاهای ورزشی توسط مدیر وقت ورزش و جوانان استان بیش از ۷۵ صدم مترمربع عنوان شد و مدیرکل وقت قول مساعد ارتقا آن تا یک متر و ۲۰ سانتی‌متر را با خبرنگاران در میان گذاشت.

در خبری تحت عنوان «سرانه فضای ورزشی اردبیل ۷۵ صدم مترمربع است» اعلام شده است که سه شهر نیر، نمین و سرعین از سرانه دو مترمربعی و رقمی کم نظیر در کشور برخوردارند.

درست یک سال بعد در اظهارات قابل‌توجهی مدیرکل وقت طرح و برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان سرانه فضای ورزشی کشور را ۶۸ سانتی‌متر و استان اردبیل را ۸۵ سانتی‌متر عنوان کرد و تخصیص اعتبارات مناسب را دلیل افزایش سرانه حتی بیشتر از میانگین کشوری دانست.

این در حالی است که وزیر ورزش و جوانان تأکید دارد که زمانی که دولت تدبیر و امید فعالیت خود را آغاز کرده است سرانه فضای ورزشی کشور ۶۲ سانتی‌متر بود.

بااین‌وجود در اظهارات قابل‌توجهی در سال ۹۳ اداره ورزش و جوانان استان از بی‌برنامگی‌هایی در خصوص توسعه فضاهای ورزشی گفت و مدیرکل ورزش و جوانان استان اذعان کرد که این استان کمترین سرانه فضای ورزشی کشور را دارد.

ایوب بهتاج که خود ورزشکار است بعد از حضور در اداره ورزش و جوانان به پاس تجربه لمس کمبودهای ورزشکاران از امکانات سخت‌افزاری سرانه فضای ورزشی استان را نامطلوب توصیف کرد.

وی با تأکید به اینکه پراکندگی فضاهای ورزشی استان نیز نامطلوب است اضافه کرد: این در حالی است که بودجه ورزش قهرمانی در استان بسیار محدود است.

بهتاج در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت فعلی سرانه ورزشی استان را ۶۸ صدم مترمربع اعلام کرد و متذکر شد: تلاش ما افزایش سرانه با وجود محدودیت‌های مالی است.

در صورتی که اظهارات مدیرکل فعلی و سابق ورزش و جوانان مقایسه شود به نظر می‌رسد در استان اردبیل با کاهش سرانه و نه افزایش آن مواجه شده‌ایم که علت آن نیازمند بررسی دقیق توسط مدیران ورزشی استان است.

سالن‌هایی که خالی مانده است

تمامی تلاش اداره کل ورزش و جوانان و تأکید وزارت ورزش برای توسعه فضاها حتی با دست خالی در وضعیتی است که در خود استان اردبیل در گذشته سالن‌های بی‌استفاده در مناطقی که نیازی به احداث سالن نبوده است، ساخته شده است.

اینکه مجوز ساخت این سالن‌ها با کدام توجیه منطقی در جلسات صادر شده امروز جای سؤال است، اما مدیرکل ورزش و جوانان استان ساخت چنین سالن‌هایی را موجب افسوس می‌داند و معتقد است برخی سالن‌ها زیر فشار سیاسی برخی مسئولان استانی در سال‌های گذشته احداث شده است.

به گفته بهتاج امروز محدودیت نیروی انسانی و کمبود تجهیزات مانع از آن شده که بتوان این سالن‌ها را حفاظت کرد و برخی به جای اینکه به شکل بهینه مورد استفاده قرار گیرد، بی‌استفاده و خالی مانده است.

بسیاری از این سالن‌ها که با تبلیغات انتخاباتی و وعده‌های توسعه در مناطق روستایی احداث شده حتی مورد استفاده نیست و امروز در برخی جلسات تغییر کاربری و یا استفاده آن توسط سایر دستگاه‌ها با کاربری‌های دیگر شنیده می‌شود.

در ادامه اداره کل ورزش و جوانان استان نیز در مقابل بی‌تدبیری‌های گذشته دچار مشکل شده و حتی در نگه‌داری سالن‌ها که دچار فرسایش نشوند به مشکل برخورده است.

در این میان فعالیت برخی دستگاه‌های دیگر در توسعه فضاهای ورزشی نیز هر چند ارزشمند اما کافی نبوده است و به نظر می‌رسد نیاز ورزشکاران تأمین شده نیست.

حمایت از ورزش عملیاتی شود

در وضعیتی که وزارت ورزش به توسعه فضاهای ورزشی استان‌ها خوش‌بین است، انتظار می‌رود توجه به استان‌های محروم افزایش یابد.

استان اردبیل از قطب‌های قهرمان‌پرور در رشته‌های ورزشی مختلف است و بارها در رقابت‌های آسیایی و جهانی توانمندی و پتانسیل خود را اثبات کرده است.

چنین قابلیتی ایجاب می‌کند شورای عالی ورزش استان نسبت به ساماندهی فضاهای ورزشی، فرهنگ‌سازی ورزش همگانی، قطب سازی ورزش‌ها در شهرستان‌ها و توزیع پروژه‌های ساخت فضای ورزشی متناسب با نیازها اقدام کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان که سال گذشته از اجرای ۱۹ پروژه توسعه فضاهای ورزشی گفته بود، تأکید کرد: البته به دلیل بازه زمانی اجرای هر پروژه امسال افتتاح و بهره‌برداری نخواهیم داشت.

بهتاج تأکید دارد که تزریق اعتبارات مطلوب می‌تواند در تسریع پروژه‌ها و حداقل تجهیز فضاهای موجود ورزشی مؤثر باشد.

انتظار ورزشکاران مصلحت‌اندیشی برای ورزش استان و ممانعت از فعالیت‌های فاقد بهره وری است تا در سالی که توسعه فضاهای ورزشی استان‌ها به رقابت بین استانی تبدیل خواهد شد، اردبیل تا پایان سال بتواند کارنامه قابل‌توجهی ارائه کند.