سایه سنگین مصاف آزادکاران بر کشتی فرنگی/فراخوان المپیک صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام فدراسیون کشتی و برنامه مدون شورای فنی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی، آخرین مرحله مسابقات انتخابی برای حضور در بازیهای المپیک ۲۰۱۶ برزیل روز ۲۷ فروردین ماه در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی تهران برگزار خواهد شد. این در حالیست که مدعیان کسب دوبنده تیم ملی باید در یک وزن کشتی فرنگی و ۴ وزن کشتی آزاد با یکدیگر به رقابت بپردازند.

البته برنامه این مسابقات به دلیل مصدومیت رضا یزدانی و قاسم رضایی دستخوش برخی تغییرات شد و معافیت این دو کشتی گیر، حذف دیدارهای انتخابی وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی را در بر داشت.

تنها وزن انتخابی در کشتی فرنگی که با صلاحدید کادر فنی و تایید شورای فنی در نظر گرفته شده، وزن ۸۵ کیلوگرم که طی آن ۶ مدعی با یکدیگر سرشاخ خواهند شد. حبیب اله اخلاقی، مجتبی کریم فر، داود اخباری، داود عابدین‌زاده، یوسف قادریان و حسین نوریف مدعیانی هستند که روز جمعه طی دیدارهای دوره ای به مصاف هم می روند تا بهترین فرنگی کار این وزن مشخص شود.

اما جدال مدعیان تیم ملی در کشتی آزاد از حساسیت بیشتری از لحاظ کمی و کیفی برخوردار است، چراکه نفرات منتخب اوزان ۶۱ ، ۶۵ ، ۷۴ و ۸۶ کیلوگرم رودرروی یکدیگر قرار می گیرند.

طبق برنامه مسابقات، سید احمد محمدی با میثم نصیری باید در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف هم بروند که محمدی با تکیه بر دو مدال نقره و برنز جهان و تجربه بالای خود باید در برابر حریفی بایستد که این اواخر قهرمان آسیا شده و سرشار از انگیزه و روحیه جنگندگی است.

وزن ۷۴ کیلوگرم نیز خالی از حساسیت و جذابیت نخواهد بود چراکه حسن یزدانی جوان و آینده دار باید در مقابل مصطفی حسین‌خانی با تجربه قرار گیرد. جدال این دو مدعی در حالی پیگیری می شود که زمان زیادی از حضور هر دو آزادکار در این وزن نمی گذرد و پیش از این آنها را همیشه نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم می دانستیم.

یکی از شلوغ ترین اوزان دیدارهای انتخابی کشتی آزاد وزن ۸۶ کیلوگرم است که طی آن علیرضا کریمی، احسان لشکری، رضا بیات و میثم مصطفی جوکار به مصاف هم می‌روند. طبیعتا لشگری بعد از رهایی از بند مصدومیت و کسب قهرمانی آسیا، آمده تا زمان از دست رفته را جبران کند و دوباره مسافر المپیک باشد. لشگری بعد از کسب مدال برنز المپیک لندن همشه بدنبال حضور مجدد در این میدان بزرگ بود تا رنگ مدال خود را ارتقا دهد. از سویی دیگر میثم مصطفی جوکار باتجربه که مدتی است تمرینات انفرادی و سنگین خود را زیر نظر بردارش مسعود در همدان پیگیری می کند نیز سرشار از انگیزه و روحیه است. ضمن اینکه نباید به سادگی از نام علیرضا کریمی جوان و توانمند نیز گذشت و این مدعی کرجی نشان داده به هیچوجه اسیر تجربه و عناوین جهانی و المپیک حریفانش نمی شود.

وضعیت آخرین وزن مسابقات انتخابی نیز کمی متفاوت است، بطوریکه مدعیان وزن ۶۱ کیلوگرم باید شانس خود را برای حضور در جام جهانی محک بزنند. در این وزن مسعود اسماعیل‌پور را می توان باتجربه‌تر از دیگران خواند که تا همین چند روز پیش حضورش در رقابتهای انتخابی مشخص نبود و به تازگی با تایید شورای فنی به جمع مدعیان پیوست. طبق برنامه رقابتهای انتخابی این وزن، اسماعیل پور ابتدا باید با مهران نصیری روبرو شود و سپس نفر برتر با مهران شیخی کشتی می‌گیرد. بدین ترتیب آزادکار برتر این وزن مشخص و همراه با بهنام احسان‌پور به رقابت‌های جام جهانی آمریکا اعزام می‌شود.

بنا بر این گزارش رقابتهای انتخابی کشتی آزاد و فرنگی از ساعت ۱۱ تا ۱۵ روز جمعه و بصورت دوره‌ای و دو حذفی برگزار خواهد شد که مسابقات فینال نیز به صورت دو از سه پیروزی است.