۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۹:۳۴

داعش ۲۲ غیرنظامی را در «کرکوک» عراق به اسارت گرفت

تروریست های تکفیری داعش ۲۲ غیرنظامی عراقی که قصد فرار از شهر «الحویجه» کرکوک را داشتند، به اسارت گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، تروریست های تکفیری داعش همچنان به ارتکاب جنایت علیه شهروندان عراقی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، تکفیریهای داعش اخیرا ۲۲ غیرنظامی عراقی را در شهر «الحویجه» واقع در استان کرکوک به اسارت گرفتند.

شاهدان عینی اعلام کردند که اسارت این افراد پس از تلاش آنها برای فرار از چنگ تکفیریها اتفاق افتاد.

در همین ارتباط، یک منبع که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: متأسفانه تروریست های داعش در جمع نظامیان و غیرنظامیان عراقی جاسوس هایی دارد که اخبار و اطلاعات محرمانه از جمله تصمیم مردم برای فرار را در اختیار این گروه تروریستی قرار می دهند.

از سوی دیگر، درگیری ها میان ارتش عراق و تروریست های تکفیری داعش در استان صلاح الدین همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که نیروهای مردمی عراق هرگونه عقب نشینی از روستای «البشیر» در کرکوک را تکذیب کرده اند.

