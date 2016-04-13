محسن نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم بسکتبال نادرشیمی قم امسال نماینده قم در لیگ دسته اول بانوان کشور است و برنامه‌های این باشگاه برای حضور قدرتمند در لیگ دسته اول تدوین شده و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.



وی افزود: تست گیری تیم نادرشیمی از میان بانوان بسکتبالیست قم روز پنج شنبه ۲۶ فروردین از ساعت ۱۱ صبح در سالن زیتون قم برگزار می‌شود و این به معنای آغاز به کار رسمی نادرشیمی برای لیگ دسته اول کشور است.



مدیرعامل باشگاه نادرشیمی قم گفت: اولویت جذب در تیم نادرشیمی قم با بانوان بسکتبالیست قمی است و هدف نادرشیمی کمک به رشد بازیکنان بومی و توسعه برند بسکتبال بانوان قم در سطح کشور است و نمی‌خواهیم تیمی داشته باشیم که بازیکنان بومی در آن نیمکت نشین باشند و غیربومی‌ها از نادرشیمی نردبان ترقی بسازند.



نادری بیان داشت: درهای این تیم به روی همه اهالی بسکتبال قم گشوده است و برای جذب بازیکن به حواشی و اختلاف سلایق توجهی نداریم بلکه از همه ظرفیت و پتانسیل بسکتبال قم برای حضور در لیگ دسته اول و کمک به نماینده استان قم دعوت به همکاری می‌کنیم.



وی عنوان کرد: تیم بسکتبال نادرشیمی قم با سرمایه گذاری بخش خصوصی و بدون کمک گرفتن از منابع دولتی و کمک اداره کل ورزش و جوانان سال گذشته توانست در دومین سال حضورش در لیگ دسته دوم، جواز حضور در دسته اول را کسب کند.



مدیرعامل باشگاه نادرشیمی قم تصریح کرد: سال گذشته ۳ بازیکن غیربومی در ترکیب خود داشتیم و هدفمان از جذب بازیکن غیربومی به صورت محدود، افزایش توان فنی و تجربی تیم و فراهم کردن شرایط برای تجربه اندوزی بازیکنان بومی ما در کنار غیربومی‌ها است.