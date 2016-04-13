تغییر دولت در سوریه به حل معضل آوارگان منجر خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که با تغییرات احتمالی سیاسی در سوریه، قضیه مهاجرت آوارگان به اروپا حل و فصل شود.

وی با بیان این مطلب افزود: ماموریت ما تلاش برای تغییر دولت در سوریه است به گونه ای که به ایجاد صلح در این کشور و بازگشت آوارگان به منازلشان منجر شود چرا که این قضیه به معضل مهاجرت آوارگان به اروپا پایان خواهد داد.

گفتنی است در سال ۲۰۱۵ حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار آواره وارد کشورهای اروپایی شدند. این آمار از سوی آژانس نظارت و حمایت از مرزهای اتحادیه اروپا ارائه شده است.