شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سامانه حاکم بر جو استان کرمانشاه که موجب بارش های مناسب در استان شده همچنان تا اوایل هفته آینده به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

وی افزود: این سامانه به تناوب سبب بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید در برخی ساعات و وقوع رگبار تگرگ شده و علاوه بر آبگرفتگی معابر سبب سیلابی شدن مسیل ها و به ویژه در نواحی غربی و جنوبی استان می شود.

پارسا در ادامه میانگین بارش های استان طی ۲۴ ساعت گذشته را ۲۱.۱ میلیمتر عنوان کرد و افزود: بیشترین بارندگی در بخش حمیل شهرستان اسلام آباد غرب با ۴۳ میلیمتر و کمترین از گیلانغرب با ۴ دهم میلیمتر گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه میزان بارش در شهر کرمانشاه طی ۲۴ ساعت گذشته را نیز ۳۰.۵ میلیمتر اعلام کرد.

پارسا میزان بارندگی های سال زراعی استان تا صبح امروز را ۶۴۲.۹ میلیمتر عنوان کرد و گفت: این میزان نسبت به سال گذشته ۲۰۴ درصد و نسبت به بلند مدت ۱۶۴ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: بیشترین میزان بارش در سال زراعی جاری مربوط به شهرستان پاوه با یک هزار و ۱۷۷ میلیمتر بوده و کمترین بارش نیز از قصرشیرین با ۴۶۴.۴ میلیمتر گزارش شده است.