کنگره سالیانه جراحان عمومی ایران آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهزاد رحمانی رئیس انجمن جراحان عمومی گفت: کنگره امسال با موضوع نگرشی بر عوارض جراحی که به صورت مفصل به آن پرداخته خواهد شد برگزار شد

وی با بیان اینکه این کنگره دارای حداکثر امتیاز بازآموزی برای شرکت کنندگان است، افزود: جراحان عروق، خون و سرطان بالغین، جراح قفسه صدری، عمومی، جراح کلیه و مجاری ادراری، جراحان زنان و زایمان همچنین متخصصان بیهوشی، رادیولوژی، آسیب شناسی، پرتو درمانی از گروه‌های هدف این کنگره هستند.

رحمانی تاکید کرد: یازدهمین کنگره سالیانه انجمن علمی جراحان عمومی ایران امسال مقاله محور نیست چرا که مقاله ناشی از تحقیق بوده و تحقیق در امر پزشکی در کشور ما ضعیف است و بیشتر این تحقیقات آماری بوده و برای آمارگیران کاربرد دارد.

وی تصریح کرد: یازدهمین کنگره سالیانه انجمن علمی جراحان عمومی ایران امسال براساس پنل اداره می‌شود بطوریکه هر روز ۴ پنل در مورد عوارض جراحی برگزار می شود.

رحمانی گفت: از برنامه های جانبی کنگره برگزاری نمایشگاه تجهیزات و دستاوردهای نوین پزشکی،جراحی و علوم وابسته در فضایی بالغ بر ۵۶۰ متر مربع است.

رئیس انجمن جراحان عمومی ایران گفت: نشست هم اندیشی جراحان عمومی کشور در حاشیه یازدهمین کنگره سالانه انجمن جراحان عمومی جمعه ۲۷ فروردین ماه جاری در سالن برج میلاد برگزار خواهد شد.