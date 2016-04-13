  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۰۳

فرمانده یگان های ویژه ناجا تاکید کرد:

تحقق راهبرد جدید یگان های ویژه با درک و مفاهیم پیشگیرانه

تحقق راهبرد جدید یگان های ویژه با درک و مفاهیم پیشگیرانه

فرمانده یگان های ویژه با بیان اینکه مراکز علمی نقش مهمی در انتقال فرهنگ بازدارندگی ایفا می کنند، گفت: به دنبال تحقق راهبرد جدید یگان های ویژه با درک مفاهیم پیشگیرانه حوزه های اجتماعی هستیم

 به گزارش خبرگزاری مهر سردار حسن کرمی، عملکرد یگان های ویژه سراسر کشور در بخش های مختلف ماموریتی و توان عملیاتی و همچنین تعاملات گسترده در حوزه های اجتماعی را از دید کارشناسان و بازرسین ستاد کل نیروهای مسلح در سال ۹۴ بسیار موفقیت آمیز دانست.

وی افزود: بخش های دیگری همچون اشراف اطلاعاتی، پشتیبانی از ماموریت های انتظامی در حوزه های مردم یاری، انتخابات و ... از دیگر برنامه های تدوین شده یگان های ویژه به شمار می رفت که نتیجه و دستاورد بسیار ارزشمندی مانند کاهش جرایم و رضایت مندی مردم از پلیس را به همراه داشت.

فرمانده یگان های ویژه ناجا با بیان اینکه مراکز علمی و آموزشی نقش بسیار مهمی در انتقال فرهنگ بازدارندگی عمومی ایفا می کنند، بیان کرد: به دنبال تحقق راهبرد جدید یگان های ویژه در درک و مفاهیم پیشگیرانه در حوزه های مختلف اجتماعی در سال ۹۵ هستیم.

وی اضافه کرد: در سال گذشته توانستیم فرهنگ پیشگیرانه را در داخل مجموعه و پس از تجزیه و تحلیل در مراکز علمی و کاربردی به صورت یک موضوع کاملا کارشناسی وارد میدانی وسیع تر به نام دانشگاه کنیم.

سردار کرمی مطرح کرد: توانستیم به کمک داده های علمی از سوی نظریه پردازان و با بهره گیری از تجهیزات مدرن و استعداد انسانی موجود؛ گامی موثر در القای فرهنگ بازدارندگی و پیشگیرانه در سطوح مختلف جامعه برداریم.

وی در ادامه با اشاره به نام گذاری شعار سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" گفت: باید با بهره گیری از خلاقیت و توان بالقوه انسانی و تلاش بیش از پیش همه مسئولان و رده ها سبب تحقق این شعار شویم.

کد مطلب 3597483

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها