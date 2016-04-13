تحقق راهبرد جدید یگان های ویژه با درک و مفاهیم پیشگیرانه

به گزارش خبرگزاری مهر سردار حسن کرمی، عملکرد یگان های ویژه سراسر کشور در بخش های مختلف ماموریتی و توان عملیاتی و همچنین تعاملات گسترده در حوزه های اجتماعی را از دید کارشناسان و بازرسین ستاد کل نیروهای مسلح در سال ۹۴ بسیار موفقیت آمیز دانست.

وی افزود: بخش های دیگری همچون اشراف اطلاعاتی، پشتیبانی از ماموریت های انتظامی در حوزه های مردم یاری، انتخابات و ... از دیگر برنامه های تدوین شده یگان های ویژه به شمار می رفت که نتیجه و دستاورد بسیار ارزشمندی مانند کاهش جرایم و رضایت مندی مردم از پلیس را به همراه داشت.

فرمانده یگان های ویژه ناجا با بیان اینکه مراکز علمی و آموزشی نقش بسیار مهمی در انتقال فرهنگ بازدارندگی عمومی ایفا می کنند، بیان کرد: به دنبال تحقق راهبرد جدید یگان های ویژه در درک و مفاهیم پیشگیرانه در حوزه های مختلف اجتماعی در سال ۹۵ هستیم.

وی اضافه کرد: در سال گذشته توانستیم فرهنگ پیشگیرانه را در داخل مجموعه و پس از تجزیه و تحلیل در مراکز علمی و کاربردی به صورت یک موضوع کاملا کارشناسی وارد میدانی وسیع تر به نام دانشگاه کنیم.

سردار کرمی مطرح کرد: توانستیم به کمک داده های علمی از سوی نظریه پردازان و با بهره گیری از تجهیزات مدرن و استعداد انسانی موجود؛ گامی موثر در القای فرهنگ بازدارندگی و پیشگیرانه در سطوح مختلف جامعه برداریم.

وی در ادامه با اشاره به نام گذاری شعار سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" گفت: باید با بهره گیری از خلاقیت و توان بالقوه انسانی و تلاش بیش از پیش همه مسئولان و رده ها سبب تحقق این شعار شویم.