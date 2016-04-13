جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره ورزشی در رشته های تنیس روی میز، دومیدانی، شنا، بدمینتون، آمادگی جسمانی، تیراندازی، کشتی و شطرنج ویژه پسران و طناب کشی، طناب زنی، دارت، لیوان چینی، فریزبی، داژبال (وسطی)، دویدن در آب و آمادگی جسمانی ویژه دختران برگزار می شود.

همراه داشتن کارت دانشجویی در زمان نام نویسی و برگزاری مسابقات الزامی است و شرکت کنندگان دانشجو مجاز هستند در تمامی رشته ها شرکت کنند.

جشنواره ورزشی دانشجویان پسر در روزهای ۶ تا ۲۸ اردیبهشت و جشنواره دانشجویان دختر در روزهای ۴ تا ۲۸ اردیبهشت برگزار خواهد شد.

همچنین دانشجویان دختر منتخب در این مسابقات به مسابقات المپیاد کشوری ورزشهای همگانی دانشجویان دختر دانشگاههای علوم پزشکی کشور اعزام می شوند.

دانشجویان پسر منتخب در این مسابقات به المپیاد کشوری ورزشهای قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاههای علوم پزشکی کشور که تابستان سال جاری در اصفهان برگزار می شود اعزام خواهند شد.