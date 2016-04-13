افزایش بصیرت مردم بهترین راه مقابله با شبکه های ماهواره ای است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه رهبر در مراسم آموزش عقیدتی سیاسی ویژه کارکنان زن ستاد فرماندهی ناجا، در خصوص تهاجم فرهنگی به سخنرانی پرداخت و گفت: میانگین بودجه ای که در دنیا صرف اقدامات فرهنگی می شود ۷ درصد و در کشور ما ۴ تا ۵ درصد است.

وی افزود: در زمان بوش پدر، ۵۰ میلیون دلار صرف شبکه های فارسی زبان برای ایرانیان شد و ۴۰ درصد سرمایه های در گردش دنیا در این حوزه اختصاص به کشور آمریکا دارد که در ایران این بودجه تنها یک درصد است.

نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در سال ۷۳ سه شبکه فارسی زبان ماهواره ای وجود داشت، تصریح کرد: در سال ۹۲ این سه شبکه به ۱۵۰ شبکه افزایش یافت این درحالی است که ۱۹ شبکه ماهواره ای جمهوری اسلامی ایران که پخش جهانی داشت را قطع کردند تا کشورهای اروپایی از آن استفاده نکنند.

رهبر با اشاره به استفاده نادرست از ماهواره در کشورمان گفت: در بیشتر کشورها، استفاده از شبکه های ماهواره ای رایگان نیست اما در کشور ما رایگان است. همچنین در برخی از کشورها مانند آمریکا، سطوح دسترسی برای استفاده از برنامه های ماهواره ای وجود دارد اما در کشور ما متاسفانه خانواده ها کنترل و محدودیتی برای فرزندان خود در تماشای برنامه های ماهواره ای ندارند.

وی به رشد آمار طلاق در کشورمان اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه یکی از ریشه های طلاق را باید در کانال های ماهواره ای دانست که با برنامه های خود سعی در براندازی کانون خانواده ها دارند.

به گفته رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، حدود ۱۲ هزار شبکه از طریق ۶ هزار کانال ماهواره ای قابل دریافت است که از این میان هزار و ۲۰۰ شبکه شو، ۸۰ شبکه مد و لباس و ۲۵۰ شبکه نیز در حوزه کودکان و نوجوانان وجود دارد. شبکه هایی که لباس و آرایش های خاصی را به کودکان، نوجوانان و جوانان القاء کرده و روابط دختران و پسران را امری عادی تلقی می کنند.

رهبر، برنامه های ماهواره ای را به ۴ بخش فیلم و سریال، برنامه های مستند، بخش های خبری و مطالب متنوع مانند موسیقی، سلامت، آشپزی و ... تقسیم و خاطرنشان کرد: در فیلم ها و سریال های پخش شده شاهد ترویج بارداری قبل از ازدواج، روابط آزاد بین مرد و زن، خودکشی، پوچ گرایی، تجمل و تنوع گرایی، خیانت بین مرد و زن و ... هستیم.

وی ادامه داد: برنامه های مستند نیز سبک زندگی غربی بویژه آمریکایی، القای ناکارآمدی دین، غلبه مدرنیته برسنت، قهرمان پروری، تبلیغات محصولات، لذت گرایی، اشراف گرایی و ... را تبلیغ می کنند. همچنین بخش های خبری نیز به دنبال ایجاد دافعه و جاذبه های مورد نظر، بزرگنمایی در مسائل سیاسی و گرفتن قدرت فکر کردن از مردم هستند.

رهبر، با تاکید براینکه دشمن در جنگ نرم در تمامی حوزه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ورود پیدا کرده است، گفت: اولین راه مقابله، آگاهی دادن به مردم است تا از اثرات و نقشه های شوم این شبکه ها آگاه شوند و آگاهانه و با بصیرت در مقابل آن بایستند.