مقامات آمریکا با سرکردگان داعش در ارتباط هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، روزنامه «ینی شفق» چاپ ترکیه در یادداشتی به نقل از منابعی که به عناوین آنها بطور دقیق اشاره نکرده آورده است: هفت تن از مستشاران نظامی آمریکا که در عراق ماموریت هماهنگی ارتش عراق، نیروهای پیشمرگه کرد و نیروهای بسیج مردمی را بر عهده دارند، با «ابو احمد العلوانی» یکی از فرماندهان ارشد داعش حداقل دو بار بار دیدار کرده اند.

به نوشته این منبع خبری یکی از دیدارهای مسئولان نظامی آمریکا با « العلوانی» با میانجیگری قبیله «شمر» در 7 نوامبر 2015 نزدیک شهر «موصل» و دومین دیدار نیز با میانجیگری فبیله «جبور» در 3 فوریه گذشته نزدیک «الحویجه» در استان «کرکوک» انجام شده است.



ینی شفق در ادامه آورده است: مستشاران نظامی آمریکا پیشتر تلاش می کردند که این دیدارها با میانجی گری قبیله «تاهی» از قبایل نزدیک به ترکیه در الحویجه انجام شود، ولی نگرانی ها درباره مطلع شدن ترکیه از این دیدار توسط این قبیله، موجب شد آمریکایی ها از این گزینه صرف نظر کنند.

