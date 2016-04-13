حمایت از هنر انقلاب اسلامی اولویت اصلی حوزه هنری کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی سه شنبه شب در جریان حضور در منزل هنرمند جانباز آمنه حسینی اظهار داشت: حوزه هنری استان کردستان حمایت از هنر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را جزو اولویت های اصلی عنوان کرد.

وی با اشاره به ظرفیت های بالای استان کردستان در حوزه فرهنگ و هنر، افزود: حمایت از هنرمندانی که با رویکرد توجه به مسائل انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس اثر تولید می کنند جزو اولویت های حوزه هنری در کردستان است و در این راستا انتظار می رود که سایر مسئولان هم ما را کمک کنند.

رئیس حوزه هنری استان کردستان با اشاره به برنامه های ایام هفته هنر انقلاب اسلامی، گفت: امروز خوشحالیم که به بهانه هفته هنر انقلاب اسلامی از هنرمند جانبازی تقدیر و تجلیل می کنیم که نمونه و الگوی عینی ایثار و رشادت است.

وی با اشاره به امنیت و آرامش کنونی در جمهوری اسلامی ایران، عنوان کرد: امروز این امنیت و آرامش مرهون رشادت های شهیدان و ایثارگران عزیز است و به همین دلیل همه ما باید همواره قدردان این عزیزان باشیم.

وی ضمن تقدیر از حضور مدیران و مسئولان در این گونه نشست ها عنوان کرد: انتظار می رود که در راستای برگزاری این گونه برنامه ها و نشست زمینه برای معرفی چهره های گمنامی همچون سرکار خانم حسینی فراهم شود و نسل جوان رشادت های این عزیزان را به یاد داشته باشد.

در جریان برگزاری این نشست علاوه بر اینکه شماری از مدیران و خبرنگاران حاضر به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند، آمنه حسینی هنرمند جانباز سنندجی نیز به بیان چگونگی مجروحیت خود و همچنین بیان خاطراتی پرداخت.

همسر آمنه حسینی نیز که دارای مدرک تحصیلی دکتری است هم در این نشست خاطراتی از زندگی مشترک خود را بیان کرد و از حضور مدیران و مسئولان در نشست سه شنبه شب تقدیر و تشکر کرد.