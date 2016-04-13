رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی های لرستان در قالب سامانه بارشی جدید در این استان اظهار داشت: تا کنون ۷۵ میلی متر باران در سپید دشت، ۶۶ میلی متر در پلدختر، ۵۸ میلی متر در خرم آباد، ۵۴ میلی متر در بروجرد و ۵۰ میلی متر باران در «ریمله» در شمال خرم آباد باران باریده است.

وی گفت: همچنین میزان بارندگی ها در نورآباد ۴۹ میلی متر، الشتر ۴۸ میلی متر، دورود ۴۰ میلی متر، ازنا ۳۷ میلی متر، ایمان آباد ۳۵ میلی متر، کوهدشت ۳۲ میلی متر، الیگودرز ۳۰ میلی متر و سیلاخور نیز ۲۲ میلی متر بوده است.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان با بیان اینکه این بارندگی ها به صورت متناوب و گاهی رگباری، تند و سیل آسا تا فردا شب همچنان ادامه خواهد داشت عنوان کرد: در این راستا اعضای شورای مدیریت بحران در شهرستانها و دستگاههای امدادی در حالت اماده برای مقابله با سیلاب هستند.

گودرز کریمی فر مدیر کل آموزش و پرورش لرستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از تعطیلی مدارس مقطع ابتدایی شش شهر این استان خبر داد و عنوان کرد: در این راستا بر اثر شدت بارندگی ها مدارس ابتدایی نوبت صبح خرم آباد، دوره چگنی، بیرانشهر، معمولان، زاغه و ویسیان تعطیل است.

وی تصریح کرد: مدراس نوبت بعداظهر استان لرستان تعطیل نبوده و دانش آموزن باید در سر کلاس خود حاضر باشند.