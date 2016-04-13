افزایش نفرت جوانان عرب از داعش

خبرگزاری تسنیم نوشت: آخرین نظرسنجی‌های انجام شده از مسلمانان در آسیای غربی و شمال آفریقا نشان می‌دهد داعش پس از گذشت دو سال از اعلام «خلافت» شاهد کاهش حمایت از خود در بین مردان و زنان جوان عربی است که بیش از همه به دنبال جذب آن‌ها بود.



نتایج این نظرسنجی نشان داد که اکثریت قابل توجهی از جوانان عرب به شدت مخالف این گروه تروریستی هستند، به گونه‌ای که حدود ۸۰ درصد آن‌ها هرگونه حمایت از داعش را رد کرده‌اند، حتی اگر این گروه تاکتیک‌های خشن خود را کنار گذاشته و از آن‌ها ابراز بیزاری کند.



این در حالی است که در نظرسنجی که سال گذشته و در ۱۶ کشور این منطقه انجام شد، ۶۰ درصد چنین دیدگاهی داشتند.



این نظرسنجی با حمایت مالی مؤسسه «آسدا برسون-مارستلر» انجام شده است. برخی از نظرسنجی‌های دیگری نیز که در خصوص این موضوع انجام شده‌اند، نتایج مشابهی داشته‌اند.



نظرسنجی که در این گزارش مورد استناد قرار گرفته است به صورت مصاحبه چهره به چهره با ۳۵۰۰ پاسخگوی ۱۸ تا ۲۴ ساله هدایت شده است و نشان می‌دهد که جوانان عرب نسبت به سال گذشته، به طور فزاینده‌ای از این گروه تروریستی هراس دارند و کمتر تحت تأثیر تبلیغات این گروه قرار گرفته‌اند.



بسیاری از مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی داعش را به عنوان بزرگترین مشکل پیش‌روی منطقه آسیای غربی و شمال آفریقا بر شمرده‌اند و از هر ۴ نفر، ۳ نفرشان عنوان کرده‌اند که بر این باورند این گروه نهایتا در تلاش برای تأسیس یک خلافت اسلامی در عراق و سوریه شکست خواهد خورد.



این نظرسنجی همچنان نشان می‌دهد که گرایش دینی در بین جوانان عرب نقشی در نگرش آن‌ها نسبت به داعش و حمایت از آن ندارد. زمانی که از مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی پرسیده شد که چرا ساکنان آسیای غربی و شمال آفریقا به داعش می‌پیوندند، در پاسخ «بی‌کاری» و «وضعیت نامناسب اقتصادی» را به عنوان علت‌های اصلی بیان کرده‌اند. تنها ۱۸ درصد آن‌ها دیدگاه‌های دینی را به عنوان دلیلی برای این کار برشمرده‌اند - این باور که تفسیر آن‌ها برتر از دیگران است.