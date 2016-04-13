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۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵

تحولات سوریه؛

ناکامی یورش تکفیریها به لاذقیه/حمله به مواضع تروریستها در حلب

ناکامی یورش تکفیریها به لاذقیه/حمله به مواضع تروریستها در حلب

نظامیان ارتش سوریه تلاش تروریست های تکفیری برای نفوذ در مناطقی از استان لاذقیه را ناکام گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، تروریست های تکفیری «جبهه النصره» تلاش کردند تا به مناطقی در استان لاذقیه سوریه نفوذ کنند.

بر اساس این گزارش، تلاش تکفیریها با دخالت ارتش سوریه ناکام مانده و نظامیان سوری ده ها عنصر تکفیری را به هلاکت رساندند.

از سوی دیگر، تکفیریها منطقه «الزهراء» واقع در استان حمص را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

در همین حال، جنگنده های ارتش سوریه مواضع تروریست های تکفیری در حومه استان های ادلب و درعا را هدف سنگین ترین حملات هوایی قرار دادند.

این تحولات در حالی است که انتخابات پارلمانی در سوریه آغاز شده است و مردم این کشور هم اکنون برای انتخاب نمایندگان پارلمان بر سَر صندوق های رأی حاضر شده اند.

کد مطلب 3597509

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