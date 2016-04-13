۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷

با حضور مدیر فدراسیون کاراته کشور؛

کلاس های ارتقای داوری کاتا و کمیته در کرمان برگزار می شود

کرمان - رئیس هیئت کاراته استان کرمان از برگزاری کلاس های ارتقای داوری کاتا و کمیته با حضور مدیر فدراسیون کاراته کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی اخضمی صبح چهارشنبه با اشاره به اینکه کلاس های داوری کاتا و کمیته به منظور ارتقای سطح داوران کاراته استان کرمان برگزار می شود، گفت: این دوره از کلاس ها با مدرسی محمد علی مردانی رئیس فدراسیون کاراته کشور برگزار می شود.

وی با بیان اینکه کلاس های ارتقای داوری کاتا و کمیته به مدت سه روز ویژه آقایان و بانوان در کرمان و رفسنجان برگزار می شود، افزود: کلاس های آقایان در باشگاه ورزشی آراد شهر کرمان و کلاس های بانوان در سالن ورزشی تختی شهر رفسنجان با مدرسی خانم باقری برگزار می شود.

اخضمی با اشاره به اینکه این دوره از کلاس ها از تاریخ 25 فروردین تا جمعه 27 فروردین برگزار می شود، تصریح کرد: پیش بینی می شود با اطلاع رسانی انجام شده حدود صد نفر از علاقمندان از استان کرمان و استان های همجوار در این دوره از کلاس ها شرکت کنند.

وی تصریح کرد: در پایان، قبول شدگان کلاس های ارتقای داوری کاتا و کمیته ضمن ارتقای درجه داوری، سطح داوری دوره قبل نیز تثبیت می شود.

