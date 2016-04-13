محورهای ۱۷ استان بارانی است

به گزارش خبرنگار مهر براساس گزارش‌های دریافتی در حال حاضر تردد در تمامی محورهای اصلی کشور به صورت روان در جریان است.

براساس این گزارش همچنین ترافیک در باند جنوبی آزادراه كرج - قزوین از پایانه شهید كلانتری تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه تهران - از پل فردیس تا پل كلاک پرحجم و نیمه سنگین گزارش شده است.

سایر محورهای مواصلاتی كشور از جوی آرام و ترافیكی روان برخوردار است.

مركز اطلاعات و كنترل ترافیك پلیس راهور نیروی انتظامی با شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵(۱۰ خط) و ۱۲۰ بطور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه های كشور و امدادرسانی احتمالی به هموطنان است.

همچنین در سایت www.rahvar۱۲۰.ir آخرین اطلاعات ترافیكی قابل دسترسی است.

همچنین در اکثر محورهای استان‌های اصفهان، البرز، تهران، زنجان، فارس، قزوین، قم، آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،لرستان، مرکزی، همدان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و گیلان بارش پراکنده باران را شاهد هستیم.