۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۱۵

محورهای ۱۷ استان بارانی است

پلیس راهور نیروی انتظامی از بارش باران در اكثر استان های كشور خبر داد و گفت: ترافیک سنگین در آزادراه كرج - قزوین و تهران - كرج گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر براساس گزارش‌های دریافتی در حال حاضر تردد در تمامی محورهای اصلی کشور  به صورت روان در جریان است.

در استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، همدان، لرستان، مركزی، غرب تهران، خوزستان، قم، كرمانشاه (اكثرمحورها) و استان مازندران در ارتفاعات محور هراز، فارس در محورهای جهرم- شیراز و شیراز - اصفهان بارش باران گزارش شده است.

براساس این گزارش همچنین ترافیک در باند جنوبی آزادراه كرج - قزوین از پایانه شهید كلانتری تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه تهران - از پل فردیس تا پل كلاک پرحجم و نیمه سنگین گزارش شده است.

سایر محورهای مواصلاتی كشور از جوی آرام و ترافیكی روان برخوردار است.

مركز اطلاعات و كنترل ترافیك پلیس راهور نیروی انتظامی با شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵(۱۰ خط) و ۱۲۰ بطور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه های كشور و امدادرسانی احتمالی به هموطنان است.
همچنین در سایت www.rahvar۱۲۰.ir آخرین اطلاعات ترافیكی قابل دسترسی است.

همچنین در اکثر محورهای استان‌های اصفهان، البرز، تهران، زنجان، فارس، قزوین، قم، آذربایجان شرقی  ،آذربایجان غربی ،لرستان، مرکزی، همدان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و گیلان بارش پراکنده باران را شاهد هستیم.

