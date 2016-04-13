احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به گزارش ها، اطلاعیه ها و اخطارهای سازمان هواشناسی و پیش بینی حجم بالای بارندگی ها تا پایان هفته در روزهای آینده امکان وقوع سیل وجود دارد.

وی ادامه داد: بر این اساس نشست ستاد بحران استان تشکیل شد و تمامی دستگاه های عضو ستاد از هم اکنون برای مقابله با حوادث احتمالی در آماده باش هستند.

مدیرکل بحران استان ایلام با تاکید بر آمادگی دستگاه های اجرایی و خدمات رسان استان، خواستار استقرار اکیپ ها و تجهیزات امدادی در نقاط حادثه خیز و خطرآفرین به منظور مقابله با حوادث احتمالی شد.

وی اظهار داشت: با توجه به بارش های اخیر و سیراب بودن زمین وقوع سیل با سرعت بیشتری همراه بوده که این مهم می طلبد تا دستگاه های ذیربط برای مقابله با بحران احتمالی امادگی ۱۰۰درصدی داشته باشند.

کرمی تصریح کرد: تمامی دستگاه های خدمات رسان و امدادی استان ایلام باید هشدارها و اخطارهای داده شده از سوی هواشناسی و ستاد مدیریت بحران را جدی بگیرند تا در صورت بروز حادثه سیل، توان و امکان لازم برای مقابله وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه بی توجهی به این هشدارها ممکن است عواقب بدی داشته باشد و میزان تلفات و خسارت احتمالی را افزایش دهد، افزود: دستگاه ها باید برنامه کاری، عملیاتی و کشیک ۲۴ ساعته داشته باشند و مرخصی و ماموریت نیروهای خود را به حداقل برسانند.

مدیرکل بحران استان ایلام در بخش دیگری با تاکید بر اطلاع رسانی به موقع به مردم از طریق صدا وسیما و سایر رسانه ها از مردم خواست تا از تردد در مسیرهای خطرآفرین و توقف در حاشیه و حریم رودخانه ها اجتناب کنند.

وی از مردم خواست تا حتی المقدور از پارک خودروها در مسیر مسیل ها، سکونت و گذاشتن اجناس در زیرزمینها و معابر در مسیر یورش سیل و سکونت و تردد درمناطقی که در اثر سیل آبان سال ۹۴ خسارت دیده اجتناب کنند.

کرمی خطاب به کشاورزان و عشایر گفت: از سکونت و تردد در مسیل های پرخطر و بستر و حریم رودخانه ها خودداری کرده و همواره نسبت به تهیه اقلام و مایحتاج خود اقدام و اطلاعیه ها و اخطاریه های مدیریت بحران را پیگیری نمایند.

وی خواستار هماهنگی و همکاری همه دستگاه های اجرایی شد و بیان داشت: گشت های هلال احمر، راهداری و نیروی انتظامی با همکاری و هماهنگی وارد کار شوند.

وی عنوان کرد: محور ایلام – مهران که به علت بارش های دیشب مسدود شده بود با تلاش همکاران راهداری هم اکنون باز و تردد در آن جاری است.

کرمی با اشاره به قطع ارتباط مسیرروستای حسن گاوداری در شهرستان سیروان گفت: با تلاش همکاران هم کنون این مشکل برطرف شده است.

بر اساس اعلام هواشناسی، سامانه بارشی که از روز سه شنبه وارد آسمان استان ایلام شده به تناوب بارندگی های آن تا روز جمعه ادامه دارد.

بر اثر وقوع سیل اوایل ماه گذشته (آبان) در استان ایلام، بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال به تاسیسات زیربنایی، زیرساخت ها، ۲۰ هزار واحد مسکونی، تجاری و صنعتی و یک هزار دستگاه خودرو خسارت وارد شد.