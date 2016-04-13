شهرداری سقز اجرای ۹۰ پروژه را در دستور کار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاءالدین نعمانی در سومین گردهمایی مجمع بانوان شوراهای اسلامی شهر و روستاهای کردستان گفت: با همراهی و کمک اعضای شورای شهر و عوامل شهرداری توانسته ایم اقداماتی از جمله احداث مجتمع تجاری آزادی با مشارکت بخش خصوصی، احداث پل تقاطع غیر هم سطح ترمینال بوکان، احداث بلوار ۴۵ متری، احداث پل ۲ طبقه تجاری فرهنگی روی چم سقز، اتمام ترمینال سقز تا ۲ الی ۳ ماه آینده را در دستور کار قرار دهیم.

وی با اشاره به رویکرد توسعه ای شورا و شهرداری سقز، گفت: علیرغم کمبود بودجه و اعتبارات، با جدیت بیشتری و بدون هیچ گونه وقفه ای، روند ترقی پیشرفت و آبادانی شهر را ادامه می دهیم.

وی افزود: در سال جاری شهرداری سقز اجرای ۹۰ پروژه از جمله ساخت استخر مدرن با مشارکت بخش خصوصی ر در دستور کار خود قرار داده است

نعمانی در بخشی دیگر از سخنان خود خواستار همکاری و مساعدت مسولان در حمایت از شهرداری و تسهیل گری در موافقت نامه های سرمایه گذاری شد و گفت: امیدواریم با عملی شدن حمایت مسولان بتوانیم نقش موثرتری در رفع مشکلات و موانع موجود برداریم.

نعمانی با اشاره به موافقت نامه برجام و لزوم استفاده بهینه از این فرصت، گفت: در فضای پسابرجام انتظار همکاری و مساعدت بیشتر از دولت برای کمک و مساعد به استان و شهرهای کمتر برخوردار می رود.

رئیس کمسیون بانوان شورای سقز هم در این نشست اظهار داشت: این گردهمایی و مجمع هم اندیشی بانوان استان کردستان می تواند گام مهمی در راستای تحقق بخشیدن به انتظاران و خواسته های بانوان با همراهی، همدلی و هماهنگی با سایر مسولین استان باشد.

چنور رحیم زاده به برخی طرح های حمایتی و اشتغال زا در حوزه بانوان اشاره و گفت: بازارچه زنان سقز در محله شهدا با هدف ایجاد اشتغال و کمک به حل مشکلات اقتصادی بانوان و انجمن های خیریه راه اندازی می شود که انتظار حمایت مسئولین استانی و شهرستانی در تکمیل این پروژه هستیم.

ارتقای جایگاه شوراها در تصمیم گیری ها ضروری است

سپس رئیس شورای شهرستان سقز با اشاره به جایگاه ضعیف شوراها در تصمصم گیری های شهری و روستایی، گفت: اغلب برنامه و حیطه کاری شورا به شهرداری محدود شده است که برای رفع این مشکل نیازمند همراهی و ارزش قایل شدن به جایگاه شورا می باشیم

اسعد شاهی با تاکید بر عملگرایی شوراها و افزایش اختیارات آنها، گفت: استفاده بهینه از امکانات موجود، تحقق طرح مدیریت جامع شهری، ارج نهادن به جایگاه قانونی شوراها و... در این راستا ضروریست.

گشایش فضای فرهنگی و مشارکت زنان توسط دولت

سپس رئیس شورای استان کردستان، ارتقای جایگاه شوراها را مستلزم همراهی سایر ادارات دانست و با اشاره به نام گذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» گفت: تحقق این شعار بدون توجه به قشر بانوان به عنوان نصفی از جامعه و سرمایه اجتماعی و ارزشمند، امکان پذیر نیست

زهرا اواجیان توسعه فرهنگی را زیربنای دیگر ابعاد توسعه بر شمرد و گفت: در دولت تدبیر و امید فضای مشارکت و حضور زنان در جامعه گشایش یافته و امید است با اعتماد به این قشر بتوان گام های مناسبی برای توسعه اجتماعی برداشت.

رئیس شورای استان کردستان از عملکرد سازمان تامین اجتماعی و اداره راه و شهرسازی و عدم تعامل مناسب با شوراها انتقاد کرد و گفت: انتظار این است که این ادارات هماهنگی و هم سویی، تعامل بیشتری با شورا و شهرداری داشته باشند.

وی سپس ضمن تقدیر از حمایت های مهندس بیگلری نماینده سقز و بانه از شوراهای اسلامی استان و پیگیری مشکلات بانوان، گفت: تعامل و همکاری شورهای شهر و روستا با نمایندگان مجلس شورای اسلامی موجب هم افزایی و تقویت جایگاه نهادهای مردمی و تسریع در خدمات رسانی بهینه به مردم خواهد شد.

در پایان و بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت بانوان استان، با اهدای لوح تقدیر و جوایزی از حاضران تجلیل شد.