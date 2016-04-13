پروژه های نیمه تمام میناب به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکدامن صبح چهرشنبه در اولین جلسه شورای اداری شهرستان در سال ۹۵ با بیان اینکه امسال سال اقدام و عمل برای مسئولان و مدیران شهرستان است، گفت: مدیرانی که در سال گذشته پروژه های نیمه تمام در دستور کار دارند آنها را به پایان برسانند.

فرماندار ویژه شهرستان میناب با اشاره به توانایی های بالای مدیران شهرستان در انجام خدمات ارائه شده گفت: با اینکه بیشتر پروژه ها در شهرستان میناب به بهره برداری رسیده اند اما نیاز است در سال جدید توان انجام کار خود را بیش از پیش بالا ببرند.

پاکدامن بیان داشت : از آنجایی که رهبر انقلاب اسلامی ایران امسال را به اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری کرده است مدیران همه توان خود را برای خدمت ورفع مشکلات مردم بگذارند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب عنوان داشت: پروژه های نیمه تمامی که در شهرستان میناب بیش از ۵۰% پیشرفت دارند برای تکمیل آن آمادگی واگذاری به بخش خصوصی را داریم.

پاکدامن گفت : در این شهرستان فضا برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم است و آنها می توانند با سرمایه گذاری در توسعه شهرستان سهیم باشند.