۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۳۴

برنامه های هفته سلامت جنوب خوزستان تشریح شد

آبادان - دبیر اجرایی برنامه‌های هفته سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان، برنامه های هفته سلامت این دانشکده برای جنوب خوزستان را تشریح کرد.

حسین کایدخورده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شعار امسال روز بهداشت تحت عنوان «غلبه بر ديابت» اظهار كرد: برنامه های این هفته از یکم اردیبهشت ماه با نواخته شدن زنگ سلامت در مدارس شهرستان‌های تحت پوشش این دانشکده (آبادان، خرمشهر و شادگان) به طور رسمی آغاز می‌شود.

وی از برگزاری همایش علمی، کلاس‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی با موضوع شعار سال، چاپ بروشور، پمفلت، سیلک و پوستر در سطح منطقه و همچنین نصب بنر شهری با رویکرد برجسته کردن شعار هفته سلامت و اجرای برنامه‌های آموزشی در تمام مدارس با هماهنگی و همکاری آموزش و پرورش از جمله برنامه‌های دانشکده علوم پزشکی آبادان در هفته سلامت نام برد.

دبیر اجرایی برنامه‌های هفته سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان بيان کرد: با ستاد برگزاری نماز جمعه شهرستان‌ها برای اختصاص بخشی از سخنان ائمه جمعه در خطبه‌ها به بحث سلامت و دستاوردهای بخش بهداشت و درمان و همچنین هماهنگی با این شورا برای سخنرانی رئیس دانشکده علوم پزشکی پیش از خطبه‌ها نیز هماهنگی های لازم انجام شد.

كايدخورده گفت: نشست خبری عیادت از بیماران، اجرای ویژه برنامه تلویزیونی «نبض» در این هفته و پخش فیلم مستند «بازتاب سلامت» از شبکه سراسری سلامت در خصوص شعار هفته سلامت و دستاوردهای بخش بهداشت و درمان از دیگر برنامه‌های دانشکده علوم پزشکی آبادان در هفته سلامت عنوان شد.

وی تصریح کرد: اطلاع‌رسانی در زمينه شعار هفته سلامت و تبيين عملكرد حوزه سلامت از طريق فضاهای مجازی، برگزاری مسابقه نقاشی ویژه دانش‌آموزان و هماهنگی با آموزش و پرورش در رابطه با اختصاص موضوعات انشاء مدارس در هفتۀ سلامت نیز اجرا می شود.

دبیر اجرایی برنامه‌های هفته سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان از دیدار رئیس و معاونان دانشکده با جانبازان و خانواد شهدای عرصه بهداشت و درمان، برگزاری برنامه شاد برای كودكان بيمار و سرای سالمندان و برگزاری مسابقه كاريكاتور با موضوع (ديابت) در بين دانشجويان به عنوان سایر برنامه‌های قابل اجرا در هفته سلامت و در حوزه دانشکده علوم پزشکی آبادان برشمرد.

به گفته كايدخورده آئین تکریم از بازنشستگان و مراسم جشن سلامت نیز به مدت ۳ شب در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان برای عموم مردم برگزار می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ایران یکم تا هفتم اردیبهشت‌ماه به عنوان هفته سلامت نامگذاری شده است.

