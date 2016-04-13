برنامه های هفته سلامت جنوب خوزستان تشریح شد

حسین کایدخورده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شعار امسال روز بهداشت تحت عنوان «غلبه بر ديابت» اظهار كرد: برنامه های این هفته از یکم اردیبهشت ماه با نواخته شدن زنگ سلامت در مدارس شهرستان‌های تحت پوشش این دانشکده (آبادان، خرمشهر و شادگان) به طور رسمی آغاز می‌شود.

وی از برگزاری همایش علمی، کلاس‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی با موضوع شعار سال، چاپ بروشور، پمفلت، سیلک و پوستر در سطح منطقه و همچنین نصب بنر شهری با رویکرد برجسته کردن شعار هفته سلامت و اجرای برنامه‌های آموزشی در تمام مدارس با هماهنگی و همکاری آموزش و پرورش از جمله برنامه‌های دانشکده علوم پزشکی آبادان در هفته سلامت نام برد.

دبیر اجرایی برنامه‌های هفته سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان بيان کرد: با ستاد برگزاری نماز جمعه شهرستان‌ها برای اختصاص بخشی از سخنان ائمه جمعه در خطبه‌ها به بحث سلامت و دستاوردهای بخش بهداشت و درمان و همچنین هماهنگی با این شورا برای سخنرانی رئیس دانشکده علوم پزشکی پیش از خطبه‌ها نیز هماهنگی های لازم انجام شد.

كايدخورده گفت: نشست خبری عیادت از بیماران، اجرای ویژه برنامه تلویزیونی «نبض» در این هفته و پخش فیلم مستند «بازتاب سلامت» از شبکه سراسری سلامت در خصوص شعار هفته سلامت و دستاوردهای بخش بهداشت و درمان از دیگر برنامه‌های دانشکده علوم پزشکی آبادان در هفته سلامت عنوان شد.

وی تصریح کرد: اطلاع‌رسانی در زمينه شعار هفته سلامت و تبيين عملكرد حوزه سلامت از طريق فضاهای مجازی، برگزاری مسابقه نقاشی ویژه دانش‌آموزان و هماهنگی با آموزش و پرورش در رابطه با اختصاص موضوعات انشاء مدارس در هفتۀ سلامت نیز اجرا می شود.

دبیر اجرایی برنامه‌های هفته سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان از دیدار رئیس و معاونان دانشکده با جانبازان و خانواد شهدای عرصه بهداشت و درمان، برگزاری برنامه شاد برای كودكان بيمار و سرای سالمندان و برگزاری مسابقه كاريكاتور با موضوع (ديابت) در بين دانشجويان به عنوان سایر برنامه‌های قابل اجرا در هفته سلامت و در حوزه دانشکده علوم پزشکی آبادان برشمرد.

به گفته كايدخورده آئین تکریم از بازنشستگان و مراسم جشن سلامت نیز به مدت ۳ شب در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان برای عموم مردم برگزار می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ایران یکم تا هفتم اردیبهشت‌ماه به عنوان هفته سلامت نامگذاری شده است.