۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۲۸

برنامه نشست خبری سرمربیان پرسپولیس و استقلال اعلام شد

برنامه نشست خبری سرمربیان سرخابی ها برای دربی هشتاد و دوم اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، برنامه نشست خبری پیش از مسابقه سرمربیان استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و ششم لیگ برتر به شرح زیر است:

 پنجشنبه ۲۶ فروردین ۹۵

ساعت ۱۳  ۳۰ دقیقه نشست خبری برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس

ساعت ۱۴ نشست خبری پرویز مظلومی سرمربی استقلال

دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال روز جمعه ساعت ۱۷ در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

