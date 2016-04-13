برنامه نشست خبری سرمربیان پرسپولیس و استقلال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، برنامه نشست خبری پیش از مسابقه سرمربیان استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و ششم لیگ برتر به شرح زیر است:



پنجشنبه ۲۶ فروردین ۹۵



ساعت ۱۳ ۳۰ دقیقه نشست خبری برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس



ساعت ۱۴ نشست خبری پرویز مظلومی سرمربی استقلال



دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال روز جمعه ساعت ۱۷ در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.