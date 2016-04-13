برنامه نشست خبری سرمربیان پرسپولیس و استقلال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، برنامه نشست خبری پیش از مسابقه سرمربیان استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و ششم لیگ برتر به شرح زیر است:
پنجشنبه ۲۶ فروردین ۹۵
ساعت ۱۳ ۳۰ دقیقه نشست خبری برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس
ساعت ۱۴ نشست خبری پرویز مظلومی سرمربی استقلال
دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال روز جمعه ساعت ۱۷ در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.
برنامه نشست خبری سرمربیان سرخابی ها برای دربی هشتاد و دوم اعلام شد.
