تولید ۱۰ هزار خودروی بومی با برند اروپائی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی، غلامعلی راستی شامگاه سه شنبه در جلسه تبادل نظر با شرکای داخلی و خارجی تولید خودرو بومی در استان از امکان اشتغالزائی دو هزار نفری در نتیجه اجرای این طرح خبر داد و افزود: در این توافق مقدمات تولید خوروی MG۳۶۰ محصول انگلستان با استاندارد یورو پنج و با مشارکت شرکت خودرو سازی شانگهای موتور چین و ایران خودروی آذربایجان در استان تا هشت ماه آینده فراهم شد .

وی شرط موافقت با این طرح را بهره گیری از توان تولیدکنندگان داخلی بخصوص قطعه سازان استان و داشتن قابلیت صادراتی محصول تولیدی عنوان و تصریح کرد: باید ترتیبی اتخاذ شود تا غالب قطعات مورد نیاز این خودرو به شرط رعایت استانداردهای اروپایی در داخل کشور تولید و تامین شود .

راستی با اشاره به میزان ۵۰ درصدی مشارکت طرفین در این طرح اضافه کرد: بازار بزرگ داخل كشور و منطقه توجیه پذیری تولید خودرو با کیفیت در استان را دوچندان می کند و صادرات خودروی تولیدی بعد از مرحله تولید و تامین بازار داخلی، مورد تاكید مقامات استان است.

وی به زیرساخت های موجود صنعت خودروسازی در استان اشاره کرده و افزود: امكانات و زیرساخت های لازم نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، معادن و بخصوص واحدهای تولیدی و قطعه سازان بنام در منطقه وجود دارد و نهایتا بومی سازی محصول تولیدی بدلیل بعد مسافت و انتقال قطعات از كشور چین به ایران، مقروم به صرفه تر خواهد بود.

قائم مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی وجود منطقه آزاد ارس و بهره گیری از مزیت های آن مانند ورود ماشین آلات و انبار نمودن قطعات یدكی مورد نیاز و همچنین امکان صادرات محصول تولیدی نهائی به همراه رفع تحریم ها و گشایش سوئیفت توسط بانك های ایرانی را نیز از دیگر مزایای استان برای سرمایه گذاری نام برد .

راستی در پایان گفت: تحقق تولید خودروی یادشده در استان در چند مرحله صورت خواهد گرفت و با بررسی بازار، مراحل جوشكاری و نقاشی بدنه نیز در استان قابل انجام است که این موضوع به كاهش قیمت تمام شده منجر خواهد شد .