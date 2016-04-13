۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۴۸

«از سرزمین طلا» نقشه قدرت جهانی را نمایش می‌دهد

یک مجموعه هنری از آثار رکسانا منوچهری ۲۷ فروردین در گالری «اثر» افتتاح می شود که «از سرزمین طلا» نام دارد و نقشه تازه‌ای در قالب یک پروژه هنری از نظام قدرت جهانی در قرن نوزدهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «از سرزمین طلا» عنوان یک نمایشگاه است که عصر جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۹۵ در گالری اثر افتتاح می شود که در آن حدود ۱۳ اثر به تماشا درمی آید.

این یازدهمین نمایشگاه انفرادی رکسانا منوچهری است که چهار سال پیش با مجموعه «سایه بازی» آثارش را در تهران و گالری اثر به نمایش گذاشت. آخرین نمایش انفرادی او نیز در سال ۱۳۹۲ در گالری کوین کاواناگ دوبلین بود که مجموعه «معما» را ارائه کرد.

گالری اثر در متن معرفی مجموعه «از سرزمین طلا» نوشته است: در زمانه‌ای که نقشه‌های استاندارد جغرافیای سیاسی، طبیعی، بوم‌شناسی، جمعیت‌شناسی و غیره، به دلیل استفاده گسترده و کدهای قراردادی آشنا به سادگی قابل خواندن هستند، رکسانا منوچهری سعی کرده نقشه تازه‌ای در قالب یک پروژه هنری از نظام قدرت جهانی در قرن نوزدهم تهیه کند.

تازه ترین آثار این هنرمند در حالی به نمایش درمی آید که پیش از این کارهای او در آرت فرهای متعدد آرت کانتکست نیویورک، آرت دبی، آرت سیپا سئول و کیاف سئول حضور داشته و در قالب ۱۳ نمایشگاه گروهی در انگلستان، اسپانیا، فنلاند، کره جنوبی و ایرلند جنوبی... به نمایش درآمده است.

«از سرزمین طلا» عصر جمعه ۲۷ فروردین ۹۵ در گالری اثر به نشانی خیابان ایرانشهر، خیابان برفروشان، روبروی خانه هنرمندان، شماره ۱۶ گشایش می یابد.

عطیه موذن

