نامه سه نماینده آمریکایی به «ظریف»/ پیگیری سفر به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی «واشنگتن فری بیکن» در خبری مدعی شد که سه نفر از اعضای کنگره آمریکا که پیشتر با هدف بازدید از تاسیسات هسته ای ایران خواهان سفر به این کشور شده بودند، دیروز سه شنبه در نامه ای خطاب به «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران، بار دیگر با تکرار مطالبات خود، خواستار توضیح در خصوص چرایی مخالفت ایران با حضور آنها در این کشور شده اند.

به ادعای فری بیکن، اقدام اخیر سه نماینده آمریکایی که همگی از اعضای جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا بوده و شامل «مایکل پمپئو» از ایالت کانزاس، «لی زلدین» از ایالت نیویورک و «فرانک لوبی‌یندو» از ایالت نیوجرسی می شوند، در اعتراض به حضور «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراسمی است که قرار است از سوی موسسه شورای روابط خارجی آمریکا در روز جمعه این هفته در واشنگتن دی سی برگزار شود.

نمایندگان آمریکایی این بار خواسته های نا به جای خود را با لحن دیگری بیان کرده و می گویند حال که دولت «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا به مقامات ایران روادید حضور در ایالات متحده را می دهد، ما هم باید از شانس مشابهی برای حضور در ایران برخوردار باشیم.

به ادعای فری بیکن، این سه نفر در نامه خود به ظریف گفته اند آمریکا به مقامات ایرانی روادید می دهد و از سویی برخی آمریکایی ها و هیات های تجاری بین المللی نیز برای حضور در ایران مجوز می گیرند. لذا از این کشور انتظار داریم که برای مقامات رسمی آمریکا نیز شرایط مشابهی قائل شود.

نمایندگان آمریکایی پیشتر در اواسط بهمن ماه سال گذشته رسما از طریق دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن برای سفر به تهران درخواست روادید کرده بودند و ادعا می کردند که برای رصد انتخابات مجلس ایران، بازدید از سایت های هسته ای و دیدار با یکی از جاسوس های آمریکایی زندانی در ایران قصد سفر به ایران را دارند.