۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۵۷

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی خبر داد:

رقابت۵داوطلب مرد و یک زن در دور دوم انتخابات مجلس دهم استان مرکزی

اراک- رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: انتخاب نماینده مجلس دهم در سه حوزه انتخابیه استان مرکزی به دور دوم کشیده شده که در این دور یک داوطلب زن و پنج داوطلب مرد برای سه کرسی رقابت می کنند.

شکرالله حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان مرکزی شش حوزه انتخابیه دارد که حوزه انتخابیه «اراک، کمیجان و خنداب» دو کرسی و پنج حوزه انتخابیه دیگر هر کدام یک کرسی در مجلس دارند.

وی افزود: طی انتخابات مجلس دهم در اسفندماه۹۴، منتخب مردم در حوزه های انتخابیه «خمین»، «محلات و دلیجان» و «تفرش، آشتیان و فراهان» مشخص شد و در حوزه انتخابیه «اراک، کمیجان و خنداب» که دو کرسی نمایندگی دارد نیز منتخب اول مشخص و انتخاب صاحب کرسی بعدی به دور دوم انتخابات مجلس موکول شد.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی تصریح کرد: با این توضیحات سه حوزه انتخابیه «اراک، کمیجان و خنداب»، «ساوه و زرندیه» و «شازند» در استان مرکزی، میزبان برگزاری دور دوم انتخابات مجلس دهم در روز دهم اردیبهشت ماه سال جاری هستند.

حسن بیگی بیان کرد: تبلیغات انتخاباتی داوطلبین نیز از روز دوم اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده و تا پایان روز هشتم اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت.

وی گفت: در دور دوم انتخابات مجلس دهم نیز همچون دور اول، شش كمیته ستاد انتخابات استان مرکزی در حوزه پشتیبانی، اطلاع رسانی و فرهنگی، حراست، فناوری اطلاعات، امنیتی و حقوقی مجددا كار خود را آغاز كرده و نشست های ستاد اجرایی در سه حوزه میزبان مرحله دوم انتخابات آغاز شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی همچنین اظهار داشت: تقاضای تامین تعرفه های مورد نیاز برای رای گیری در سه حوزه انتخابیه استان به ستاد انتخابات كشور ارائه شده و سایر امور مربوط به برگزاری انتخابات دور دوم مجلس در استان، در حال پیگیری و انجام است.

حسن بیگی خاطرنشان ساخت: در دور دوم از انتخابات مجلس دهم، ده هزار نفر عوامل اجرائی در استان مرکزی، در انجام امور برگزاری انتخابات مشارکت دارند.

