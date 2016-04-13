چتر دربی روی مسابقات لیگ/ بازی مرگ و زندگی برای نفت و تراکتورسازی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم لیگ برتر از روز پنجشنبه با برگزاری ۶ مسابقه آغاز می‌شود که در مهمترین این دیدارها، استقلال خوزستان صدرنشین لیگ برتر در خانه خود از نفت تهران میزبانی می‌کند. حساسیت این دیدار شاید کمتر از دربی نباشد چرا که نتیجه آن تاثیر مستقیمی در جایگاه تیم‌‌ها در جدول دارد. استقلال خوزستان در صورت شکست برابر نفت، علاوه بر اینکه انگیزه استقلال و پرسپولیس را به پیروزی در دربی بیشتر می‌کند، نفت را هم به صورت جدی وارد جمع مدعیان خواهد کرد.

تیم تراکتورسازی تبریز هم که به رده چهارم جدول رسیده است، این هفته با تیم صبای قم بازی می‌کند. تراکتورسازی هم در صورت برد می‌تواند شانس خود را برای قهرمانی چند برابر کند و چشم انتظار نتیجه تساوی در دربی باشد.

تیم ذوب آهن هم که چند هفته‌ای است در لیگ برتر افت کرده، این هفته میهمان راه آهن خواهد بود.

برنامه هفته بیست و ششم لیگ برتر به این شرح است:

پنجشنبه ۲۶ فروردین

* راه آهن - ذوب آهن، ساعت ۱۷

* استقلال خوزستان - نفت تهران، ساعت ۱۷:۳۰

* پدیده مشهد -گسترش فولاد، ساعت ۱۷:۳۰

* تراکتورسازی تبریز - صبای قم، ساعت ۱۸

* سپاهان - استقلال خوزستان، ساعت ۱۹

* سایپا - سیاه جامگان، ساعت ۱۹

جمعه ۲۷ فروردین

* پرسپولیس - استقلال، ساعت ۱۷

شنبه ۲۸ فروردین

* فولاد خوزستان - ملوان انزلی، ساعت ۱۷:۳۰

جدول لیگ تا پایان هفته بیست و پنجم