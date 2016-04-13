توافقی با وزارت ورزش برای تعویق انتخابات نشده است/گروه خوبی داریم

شهرام دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تعویق انتخابات فدراسیون فوتبال و تعیین روز ۳۰ اردیبهشت ماه برای مجمع این فدراسیون عنوان کرد: تصمیمی که در هیات رئیسه فدراسیون گرفته شد این بود که ما انتخابات را در روز یازدهم اردیبهشت ماه برگزار کنیم اما اگر اتفاق دیگری رخ داد و باید به تعویق بیفتد باید درباره روز جدید بحث صورت گیرد و اطلاع رسانی شود.

وی در این باره توضیح داد: در هیات رئیسه هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده است و تنها در صورتی می توان انتخابات را به تعویق انداخت که با وزارت ورزش در این باره توافق انجام گیرد. تا زمانی که این کار انجام نگیرد ما نمی توانیم تاریخ انتخابات را تغییر دهیم.

عضو هیات رئیسه فدراسیون در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص روز سی ام اردیبهشت ماه توافقی حاصل شده است، خاطرنشان کرد: من هم روز سی ام اردیبهشت ماه را شنیده ام اما اینکه در هیات رئیسه در این باره پیش بینی کرده باشیم، خیر اینگونه نیست.

دبیری در خصوص خواسته های یازده بندی کی روش گفت: همه تلاش ما این است که هر چه سریعتر خواسته های وی را برآورده کنیم. ما در گروه نسبتا خوبی قرار داریم و تیم جدیدی در این گروه نیست. حریفان دشوار و آشنا هستند و باید سریعتر شرایط مورد نظر کادر فنی را مهیا کنیم.