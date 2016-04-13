۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰

شمارگان مجموعه شعر «من بچه شیعه هستم» از مرز ۱۷۰ هزار نسخه گذشت

چاپ بیست و سوم مجموعه شعر «من بچه شیعه هستم» سروده سیدمحمدهادی صدرالحفاظی با تصویرگری محمدرضا هادوی راهی بازار شد. با عرضه این نوبت چاپ، نسخه‌های منتشر شده از این کتاب از ۱۷۰ هزار نسخه گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات تیمورزاده به تازگی و با همکاری نشر طبیب ۵ عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف اعم از پزشکی و کودک و نوجوان منتشر کرده است. کتاب‌های «آشنایی با نگارش مقالات علمی» (درسنامه تحصیل و پژوهش‌های علمی دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی تهران)، ویراست چهارم «تفسیر آسان پرتونگاری قفسه سینه» و «راهنمای تشخیص سریع در آزمایشگاه میکروب‌شناسی»، سه عنوان کتابی است که این ناشر در حوزه پزشکی منتشر کرده است.

کتاب «آشنایی با نگارش مقالات علمی» در ۸۸ صفحه، شمارگان ۵۰۰۰ نسخه و با بهای ۷۷۰۰ تومان، ویراست چهارم کتاب «تفسیر آسان پرتونگاری قفسه سینه» هم در ۱۸۴ صفحه، شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و با بهای ۱۵ هزار تومان و همچنین کتاب «راهنمای تشخیص سریع در آزمایشگاه میکروب‌شناسی» در ۲۹۶ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با بهای ۳۵ هزار تومان، راهی کتابفروشی‌ها شده است.

مجموعه شعر «من بچه شیعه هستم» سروده سیدمحمدهادی صدرالحفاظی با تصویرگری محمدرضا هادوی هم که تا پیش از این ۱۶۶ هزار نسخه از آن چاپ و توزیع شده بود، از جمله آثار حوزه کودک و نوجوانی است که این ناشر به تازگی بازچاپ کرده است. چاپ بیست و سوم این کتاب در ۵ هزار نسخه و با بهای ۲۹۵۰ تومان منتشر شده است.

به این ترتیب نسخه‌های چاپ و توزیع شده از این مجموعه شعر کودکانه به ۱۷۱ هزار نسخه رسید. همچنین کتاب «یک، دو، سه، پرواز!» تالیف و طراحی امیرحسین یزدانیان‌پور در ۵۰۰۰ نسخه و با بهای ۱۹۵۰ تومان، دیگر اثری است که این ناشر در حوزه کودک و نوجوان منتشر کرده است.

