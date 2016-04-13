۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶

ظرفیت تبلیغات شهری تهران درخدمت مسابقات قرآن قرارمی‌گیرد

نماینده سازمان زیباسازی شهرداری تهران در کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد عالی مسابقات قرآن از قرارگرفتن ظرفیت تبلیغاتی شهر تهران در خدمت سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم «وجودی» نماینده سازمان زیبا سازی شهرداری تهران در کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد عالی مسابقات قرآن کریم در جلسه این کمیته  با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه شهرداری تهران آمادگی کامل دارد تا امکانات موجود تبلیغی شهر تهران را در خدمت نشر فرهنگ و آموزه های قرآنی قرار دهد تصریح کرد: علی رغم اینکه در اردیبهشت ماه با حجم عظیمی از برنامه های فرهنگی و هنری در سطح شهر تهران و کشور روبرو هستیم با این حال سازمان زیبا سازی شهر تهران ظرفیت تبلیغی شهر تهران اعم از پرتابلها، بیلبوردها، تلویزیونهای شهری، فضای تبلیغی و تابلوهای مترو را در خدمت این رویداد عظیم قرآنی جهان اسلام قرار می دهد تا ان شاءاله بتوانیم زمینه ساز تحقق مطالبات قرآنی مقام معظم رهبری و مبلغ فرهنگ و آموزه های قرآنی باشیم.

خداداد خادم

