آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران ۱۷ اردیبهشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در این آزمون از ۲۰ فروردین ماه آغاز شده است و تا سوم اردیبهشت ماه ادامه دارد.

داوطلبان می توانند با ورود به سامانه مرکز آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران و پرداخت هزینه و ارسال مدارک به صورت الکترونیکی در این آزمون ثبت نام کنند.

آزمون های زبان عمومی شرط کافی برای پذیرفته شدگان در آزمون دکتری تخصصی دانشگاه ها هستند.

آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران (UTEPT) در سطح آزمون تافل طراحی شده است و شامل ۱۰۰ سوال چهارگزينه‌ای بوده که از اين تعداد، ۳۰ سوال به گرامر و دستور زبان،‌ ۳۵ سوال به واژه و معنای كلمات و ۳۵ سوال به درك مطلب اختصاص می‌يابد.

آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران (UTEPT) در روز ۱۷ اردیبهشت سال ۹۵ برگزار می شود و نتایج آزمون ۲۴ اردیبهشت ماه اعلام می شود.