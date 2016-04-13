ارتقای سطح کیفی ساخت مسکن روستایی/ شکست جابجایی روستای منجیر

سید مجید هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع طرح بهسازی مسکن روستایی از سال ۷۴ گفت: بیش از ۷۰ درصد مسکن روستایی در ابتدای این طرح از مصالح کمدوام وبی دوام برخوردار بودند.
وی یادآور شد: طبق آخرین سرشماری عمومی بنیاد مسکن بر اساس ارزیابیها، سطح کیفی مسکن روستایی ۱۳ درصد رشد یافته است و در حال حاضر دیگر نگران زلزلههای به بزرگی چهار ریشتری نخواهیم بود.
هاشمی درعینحال تصریح کرد: سه سال قبل که زلزلهای به بزرگی ۵.۵ ریشتری نیز در استان به وقوع پیوست شاهد بودیم که خسارتی به بخش مسکن وارد نشده است.
مدیرکل بنیاد مسکن مازندران، ارتقای سطح کیفی ساختوساز را ناشی از ارتقای سطح فرهنگ ساختوساز دانست و گفت: در حال حاضر شاهد آن هستیم که مردم برای ساخت ساز از شناژهای عمودی و افقی بهره میگیرند.
هاشمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازسازی و بهسازی ۳۸ مزار شهید روستایی در استان گفت: اجرای این طرح با همکاری پیمانکاران انجام میشود و تاکنون نسبت به ساماندهی تک مزارها یا دومزارهای شهید اقدام شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن مازندران درباره آسیبپذیری روستای منجیر بخش کجور نوشهر و لزوم جابجایی این روستا نیز گفت: برای جابجایی این روستا باید به مسائل اجتماعی نیز توجه شده است زیرا تاکنون در هرجایی که این طرح اجرا شد، موفق نبودهایم.
وی عنوان کرد: در جابجایی مکانهایی که ریزش سنگ داشتیم موفق نبودهایم زیرا اهالی سعی کردند هم مکان جدید و هم قدیم را حفظ کنند.
به گفته هاشمی، درجابجایی روستای منجیر مکانی در حوالی روستای سما انتخابشده بود که موردپذیرش اهالی قرار نگرفت، همچنین یک زمینی را در ورودی دشت نظیر معرفی کردند و بهرغم این زمین خریداری و واگذار، راه دسترسی زده شد و تسهیلات بانکی هرسال برای آن پیشبینی میشود اما هنوز موفق به جلب رضایت اهالی برای انتقال نشدهایم.
مدیرکل بنیاد مسکن مازندران در بخشی از سخنانش با اشاره به وجود شمار زیادی روستاهایی که محدوده منابع ملی واقعشدهاند گفت: تعداد روستاهایی که در تحت عنوان عرصههای منابع طبیعی به ثبت رسیده است زیاد است.
وی درعینحال تصریح کرد: با تهیه طرح هادی بسیاری از اراضی زراعی کشاورزی و زراعی حفظ میشود.
