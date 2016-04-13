دوره خبرنویسی خبرگزاری مهر در گچساران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوره خبرنویسی و گزارش نویسی خبرگزاری مهر که با حضور خبرنگاران مناطق نفتخیز جنوب و خبرنگاران حوزه نفت و گاز در سالن آموزش شرکت نفت و گاز گچساران برگزار شد صبح چهارشنبه به کار خود پایان داد.

رئیس روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این دوره با همکاری دفتر خبرگزاری مهر و شرکت نفت و گاز گچساران با حضور بیش از ۴۰ نفر از خبرنگاران این حوزه برگزار شد.

ساسان حبیبی نژاد افزود: این دوره که می توان آن را نخستین دوره خبرنگاری تخصصی در سطح شهرستان گچساران درطی یک دهه گذشته معرفی کرد از سطح کیفی خوبی برخوردار بود و بیشتر مباحث کلاس به صورت کارگاهی و سوال و جواب طرح شد.

حبیبی نژاد تصریح کرد: هدف از برگزاری کلاس به شکل کارگاهی انتقال مباحث تجربی و آکادمیک در خبرنگاری بود که به شکل خاصی برکزار شد.

رئیس روابط عمومی شرکت نفت و گاز گچساران تاکید کرد: به کلیه کسانی که در این دوره خبرنگاری شرکت کردند مدرک معتبر از سوی خبرگزاری مهر اعطا خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری یک دوره عکاسی خبری همزمان با هفته روابط عمومی در شرکت نفت و گاز گچساران نیز خبرداد و افزود: این دوره نیز با هدف آشنایی هرچه بهتر خبرنگاران و عکاسان خبری با این مقوله مهم برنامه ریزی شده است.

حبیبی نژاد در پایان از ادارات امور ورزش، آموزش و دفتر خبرگزاری مهر گچساران برای همکاری با روابط عمومی نفت و گاز گچساران در برگزاری هرچه بهتر این دوره آموزشی قدردانی کرد.