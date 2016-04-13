رحمت‌الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت انتقال کارخانه روغن نباتی قو به خارج از پایتخت گفت: با تغییر هیات مدیره این کارخانه دو ماه پیش جلسه‌ای با هیات مدیره جدید در خصوص حکم توقف فعالیت‌های این کارخانه برگزار کردیم. هیات مدیره جدید بر خلاف اعضای هیات مدیره قبلی که در برابر خروج این کارخانه از پایتخت مقاومت می‌کردند، افراد همراهی هستند.

وی ادامه داد: اولین موضوعی که از سوی مدیران جدید کارخانه مطرح شد این بود که با توجه به استهلاک دستگاه‌ها و مشکلاتی که وجود دارد قادر به اداره کارخانه نیستیم و درخواست کمک و همراهی داشتند.

حافظی با بیان اینکه مکاتباتی میان مسئولان کارخانه روغن نباتی قو و تامین اجتماعی انجام شده است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای استفاده از ظرفیت قانونی برای حل مشکلات کارگران باقیمانده کارخانه، نامه‌ای به وزارت رفاه زده است، گفت: به نظر می‌رسد اگر پیگیری نیز انجام نشود با روال فعلی کارخانه ظرف ۵ تا ۶ ماه آینده کارخانه دیگر فعالیتی نداشته باشد و کارخانه در شرف تعطیلی است.

به گزارش مهر، اواخر فروردین ماه سال ۹۳ بود که خبر رفتن همیشگی روغن نباتی قو از پایتخت منتشر شد. مدیران شهری معتقد بودند ۲۰ سال فرصتی خوبی برای خروج این کارخانه از دل پایتخت است. اما مدیران کارخانه به بهانه بلاتکلیفی کارگران خواستار فرصت بیشتری برای این انتقال بودند. بعد از گذشت بیش از یک سال بر اساس اظهار نظرهای مسئولان دولتی به نظر می رسد کارخانه روغن نباتی قو در تهران ماندنی است.

مردمی که در نزدیکی ترمینال جنوب زندگی می کنند از همان ابتدا به وعده مدیران شهری که قرار است به زودی از بوی نامطبوع روغن نباتی قو رها شوند خوشبین نبودند. ۲۰ سال همسایگی با این کارخانه و اعتراض های پی در پی اما بی نتیجه، آنها را به هر وعده ای بدگمان کرده بود .

اوایل سال ۷۳ بود که به دلیل روند فعالیت کارخانه و حجم بالای تولید انواع روغن خوراکی و ایجاد مشکلات زیست محیطی و پیرو شکایات عدیده از مزاحمت های ناشی از فعالیت آن چون انتشار بو، سر و صد و فاضلاب که مزاحمت شاخص آن بوی زننده در محیط اطراف برای ساکنین بود؛ زمزمه های رفتن این کارخانه به گوش رسید.

ضلع جنوبی این کارخانه مجاورت مستقیم با منازل مسکونی داشت و بر اساس شکوائیه اهالی شهرداری بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها اقدام به صدور رای تعطیلی کارخانه در تاریخ ۱۶ فروردین سال ۷۳ با پیش بینی مهلت سه ساله می کند که به لحاظ عدم اعتراض به رای صادره قطعی و لازم الاجرا شد.

اما داستان کارخانه قو با رای اولیه به پایان نمی رسد. مدیریت شهری همچنان پیگیر شکایت خود و تعطیلی این کارخانه است. در تاریخ اول آبان سال ۷۳ رای تکمیلی با تاکید بر تایید رای تعطیلی قبلی و ارائه راهکارهای کارشناسی به منظور تعدیل مزاحمت های موجود با مهلت ۴۵ روزه صادر که مجددا قطعی شد.

مدیرعامل وقت کارخانه طی نامه ای در ۲۵ بهمن ماه همان سال درخواست مهلتی ۱۰ ساله برای انتقال کارخانه را اعلام می کند و جدول زمان بندی انتقال را نیز ارائه می دهد. با موافقت و پذیرش آن از سوی شرکت به طور مشروط با ارائه تمهیدات و ابلاغ به شهردار منطقه ۱۶ طی نامه ای موضوع پیگیری می شود که مدیریت کارخانه نسبت به تعهدات خود عمل کند.

اما بر خلاف وعده های قبلی این کارخانه همچنان در دل پایتخت به فعالیت خود ادامه می دهد. در تاریخ ۲۸ اسفند سال ۸۴ شهرداری منطقه از مدیرکل سیاسی انتظامی استانداری تهران درخواست توقف فعالیت کارخانه را می کند. با هماهنگی شورای تامین استان در استانداری جلسه ای با حضور مدیر کارخانه و مسئولان مرتبط برگزار و مقررمی شود تا مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر به عنوان متولی در جهت حفظ سلامت محیط زیست و شهروندان برای رعایت مقررات نسبت به ارائه طرح زمانبندی انتقال تا تاریخ ۲۰ خرداد ۸۵ به فرمانداری تهران اقدام کند.

از آن زمان شهرداری منطقه طی مکاتبات متعدد از معاونت سیاسی و انتظامی فرماندرای تهران درخواست طرح زمان بندی انتقال کارخانه قو را برابر توافقات جلسه هماهنگی شورای تامین استان می کنند که بی پاسخ می ماند.

در تاریخ اردیبهشت ماه سال ۸۷ مکاتبه ای با ریاست سازمان صنایع و معادن انجام و ضمن اشاره به عدم پاسخگویی فرمانداری پیشنهاد می شود موضوع در کارگروه صنعت و معدن مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به شکایات متعدد در تاریخ ۲۲ اسفند سال ۹۰ رای نهایی تعطیل از سوی شورای شهر تهران صادر و در آن قید می شود که کارخانه مذکور می بایست تا پایان شهریور ۹۲ نسبت به انتقال به خارج از شهر اقدام کند. پس از آن نامه ای در تاریخ ۹ مهر ماه سال ۹۲ به معاونت سیاسی انتظامی فرماندرای تهران جهت پیگیری ارسال که بی پاسخ می ماند. در ۶ بهمن ماه دوباره جلسه ای برای انتقال این کارخانه برگزار می شود. در این مدت کارخانه به یک شرکت خصوصی به نام شرکت نهان گل واگذار شده است.

اما دوباره پرونده کارخانه نیمه تعطیل قو دوباره در سال ۹۳ باز می شود. رحمت‌الله حافظی رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران در پرسشی درباره عدم اجرای مصوبه شورا که قرار بود شهریور ماه سال ۹۲ اجرایی شود مطرح می کند؛ چرا روغن نباتی قو با وجود رای قطعی از تهران خارج نشده است. مجددا کمیته ای برای پیگیری درخواست حافظی تشکیل می شود و پلمپ مجدد این کارخانه دوباره در دستور کار قرار می گیرد که این تلاش ها تا تغییر ترکیب هیات مدیره جدید بی نتیجه باقی می ماند.

به نظر می رسد با توجه به تغییر رویکرد هیئت مدیره جدید روغن نباتی قو به زودی پرونده خروج این کارخانه در پایتخت بسته می شود.