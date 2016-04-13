۶ بیمارستان در رشت اخطاریه زیست محیطی دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت از محیط زیست گیلان، اصغر خودکار دلیل صدور این اخطاریه های زیست محیطی را مدیریت نادرست و نداشتن سیستم تصفیه فاضلاب مناسب و بالا بودن میزان برخی از پارامتر های آلاینده بیش از حد استاندارد محیط زیست اعلام کرد و گفت: پساب این بیمارستان ها موجب آلودگی محیط زیست و رودخانه های زرجوب و گو هر رود شده که با ادامه روند نامطلوب فعلی، خسارات جبران ناپذیری بر محیط زیست تحمیل می شود.

وی افزود: در همین راستا اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت با ابلاغ اخطاریه زیست محیطی به بیمارستان های مذکور جهت احداث و مدیریت بهینه سیستم تصفیه فاضلاب و ارائه برنامه زمان بندی اقدام کرده که پس از اتمام زمان اخطاریه، به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی در صورت ادامه تخلف تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

خودکار خاطر نشان کرد: ورود مواد آلاینده اعم از فاضلاب های صنعتی و انسانی به دو رودخانه زرجوب و گوهررود سبب شده تا این دو رودخانه به عنوان آلوده ترین رودخانه های استان محسوب شوند و آلایندگی ناشی از ورود فاضلاب به این دو رودخانه سلامت و بهداشت ساکنان مجاور را به خطر انداخته است.