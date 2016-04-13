صادرات چین افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایت مارکت واچ، صادرات چین در ماه مارس برای اولین بار در ۹ ماه گذشته افزایش یافت و امیدی، هر چند کم، ایجاد کرد که شرایط اقتصادی بهبود پیدا می‌کند.

صادرات این کشور در ماه مارچ ۱۱.۵ درصد افزایش پیدا کرد، این در حالی است که در ماه فوریه صادرات چین ۲۵.۴ درصد کاهش را تجربه کرده بود.

واردات این کشور نیز کمتر از میزان پیش‌بینی‌ها بود و تا ۷.۶ درصد کاهش داشت. داده‌های تجاری کشور چین در ماه مارس زمانی خود را نشان می‌دهند که اقتصاد جهانی با رکود روبرو است.

رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۵ کاهشی ۶.۹ درصدی را تجربه کرده بود که ضعیف‌ترین عملکرد این کشور در ۲۵ سال گذشته را نشان می‌داد. نوسانات ارزی تا کنون به صادرات این کشور لطمه وارد کرده است، با این وجود یوان در هفته‌های اخیر ارزش خود را حفظ کرده است.