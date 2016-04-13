۷ دستور فوری استاندار تهران به مدیران

به گزارش خبرگزاری مهر حسین هاشمی در سومین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی پایتخت با اشاره به دستورات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در اقتصاد مقاومتی گفت: هیچ کشوری در جهان حرفی برای گفتن ندارد مگر با توان اقتصادی، ظرفیتی که نیروی انسانی محور اصلی آن است و ما هم آن را در اختیار داریم؛ بنابراین دستور رهبری یک حکم حکومتی است که در آن هیچ توجیهی وجود ندارد.

وی ادامه داد: به کارگیری نیروهای انسانی در اقتصاد و در یک مجموعه، هنر مدیریتی می طلبد، متاسفانه نیرو در کشور زیاد است و برخی راه استفاده از آن ها را نمی دانند.

هیچ واحد تولیدی در استان حق استفاده سوختی به غیر از گاز ندارد

استاندار تهران با بیان اینکه هیچ واحد تولیدی در استان حق استفاده سوختی به غیر از گاز ندارد، اضافه کرد: تمام واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی، كشاورزی، دامی، پالایشگاه ها و نیروگاه های استان باید از سوخت گاز به عنوان انرژی استفاده كنند، با این كار علاوه بر زمینه سازی برای توسعه بیش از پیش استان از قاچاق فرآورده های نفتی مصرفی در كارخانه ها و واحد ها تولیدی جلوگیری می شود.

هاشمی گفت: تمام روستاهای پایتخت تا پایان سال ۹۵ باید از نعمت گاز برخوردار شوند.

استاندار تهران با تاکید بر تعیین تکلیف واحدهای تولیدی نیمه و غیر فعال استان، گفت: سازمان های صنعت معدن و تجارت، جهاد كشاورزی و اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعی باید با توجه به تاكید دولت نسبت به فعال سازی واحدهای تولیدی ریشه دار و خروج آنها از بحران اقدام كنند.

وی افزود: بیمه ها، بانک ها، سازمان امور مالیاتی و دیگر دستگاه های مربوط باید پیشنهادات اجرایی و عملیاتی خود را هرچه سریع تر به منظور دمیدن روحی تازه در كالبد نیمه جان واحدهای تولیدی، نیمه و غیرفعال استان ارائه دهند.

استاندار تهران بر ضرورت داشتن تعامل مدیران دستگاه های اجرایی با دیگر افراد و سازمان ها از جمله نیروهای نظامی و انتظامی، ائمه جمعه و سایر نهادها در موضوع اقتصاد مقامتی تاكید كرد.

هاشمی گفت: فرمانداران شهرستان ها و مدیران دستگاه های اجرایی استان تهران باید از طریق صدا و سیما، مطبوعات و خبرگزاری ها عملكرد دستگاه های خود در حوزه اقتصاد مقاومتی و برنامه های پیش رو را به طور متناوب اطلاع رسانی كنند.

وی ادامه داد: مدیران دستگاه های اجرایی باید در هرجلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، گزارش عملكرد تبلیغاتی و اطلاع رسانی خود را برای آگاه سازی جامعه از مزایا اقتصاد مقاومتی ارائه دهند.

استاندار تهران گفت: گزارش ارائه شده از عملكرد و برنامه های دستگاه های اجرایی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان باید به صورت شفاف، قابل لمس و آماری باشد.

هاشمی تاکید کرد: گزارش جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران باید به دفتر معاون اول رئیس جمهوری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزرات خانه های مربوط هب هر دستگاه اجرایی ارسال شود.

استاندار تهران از دستگاه های اجرایی خواست تا آمار عملكرد خود به تفكیک سال های ٩٢، ٩٣، ٩٤ و برنامه های سال جاری را در نشست بعدی این ستاد ارائه كنند.

به گفته هاشمی جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران باید هر هفته پنج شنبه ها برگزار شود.