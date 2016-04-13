به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب بندی به وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه دادند در سال ۹۵، ۲۰ درصد از وجوه تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل ۷ هزار میلیارد ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد را برای کمک، تامین ماشینآلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد هزینه کنند.
علاوه بر این، با تصویب تبصره دیگری به وزارت نیرو اجازه داده شد کل هزینه های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای (تعادلبخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره یک این قانون) پرداخت کنند.
