اختصاص ۴۵ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه‌ سال ۱۳۹۵، نمایندگان با تصویب یک تبصره به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه دادند تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۴ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه خود استفاده نموده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

همچنین مقرر شد صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظف شدند وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های شهریه سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۱۶۰۱۶۰ واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف ۴۵۰ میلیارد ریال از محل ردیف ۱۴۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون اختصاص می‌یابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویی تلقی گردد.

همچنین مقرر شد به منظور افزایش سرمایه، صندوق‌های رفاه دانشجویی ۱۰۰ درصد وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ به صندوق‌های رفاه و دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی منظور شود.

وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور تا سقف ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

همچنین نمایندگان با تصویب یک بند الحاقی، دولت را مکلف کردند که مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی را در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی به صورت رایگان فراهم کنند.