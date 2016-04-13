مجتبی عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلساتی که با بخش تحقیقات دانشگاه گیاه‌پزشکی انجام داده است، گفت: قرار است توافقاتی در خصوص دفع این آفت انجام شود، اما مسئولیت این موضوع با شهرداری تهران نیست.

وی ادامه داد: سازمان رسیدگی به حفظ نباتات و دفع آفات، وزارت جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات گیاه‌پزشکی مسئول رسیدگی به این آفات هستند و اینکه این آفت بر روی درختان شهر تهران وجود دارد، هیچ مسئولیتی برای ما ایجاد نمی‌کند، بلکه این نهادها باید مشخص کنند این آفت چیست، منشاء آن از کجاست و چگونه باید در برابر آن مبارزه کرد.

معاون شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود درختان توت منشاء افزایش عسلک‌های سفید هستند، گفت: این حرف مبنای علمی ندارد زیرا این عسلک‌ها سه سال است که به پایتخت آمده‌اند، اما ما سالهاست درخت توت می‌کاریم و اگر به این حرف اعتقاد دارند در نامه‌ای به شهرداری به طور مکتوب اعلام کنند که دیگر درخت توت نکاریم.

عبداللهی اضافه کرد: گفته می‌شود دوره حضور این عسلک‌های سفید پنج ساله است و احتمال می‌دهیم تا دو سال دیگر پایتخت با این مشکل روبرو نباشد.