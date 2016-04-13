۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۵۲

مسئولیت مگس‌های سفید با شهرداری نیست

معاون خدمات شهری شهردار تهران گفت: صفر تا صد مسئولیت مگس‌های سفید با شهرداری نیست، اما حاضر به هر گونه همکاری با نهادهای مسئول هستیم.

مجتبی عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلساتی که با بخش تحقیقات دانشگاه گیاه‌پزشکی انجام داده است، گفت: قرار است توافقاتی در خصوص دفع این آفت انجام شود، اما مسئولیت این موضوع با شهرداری تهران نیست.

وی ادامه داد: سازمان رسیدگی به حفظ نباتات و دفع آفات، وزارت جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات گیاه‌پزشکی مسئول رسیدگی به این آفات هستند و اینکه این آفت بر روی درختان شهر تهران وجود دارد، هیچ مسئولیتی برای ما ایجاد نمی‌کند، بلکه این نهادها باید مشخص کنند این آفت چیست، منشاء آن از کجاست و چگونه باید در برابر آن مبارزه کرد.

معاون شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود درختان توت منشاء افزایش عسلک‌های سفید هستند، گفت: این حرف مبنای علمی ندارد زیرا این عسلک‌ها سه سال است که به پایتخت آمده‌اند، اما ما سالهاست درخت توت می‌کاریم و اگر به این حرف اعتقاد دارند در نامه‌ای به شهرداری به طور مکتوب اعلام کنند که دیگر درخت توت نکاریم.

عبداللهی اضافه کرد: گفته می‌شود دوره حضور این عسلک‌های سفید پنج ساله است و احتمال می‌دهیم تا دو سال دیگر پایتخت با این مشکل روبرو نباشد.

نورا حسینی

