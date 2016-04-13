طرح هادی در ۳۶ درصد روستاهای استان کرمانشاه اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر نصوری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشستی خبری از تخصیص ۱۱ میلیارد تومان برای اجرای طرح هادی در استان کرمانشاه طی سال گذشته خبر داد و گفت: مقاوم سازی منازل روستایی در استان بسیار مورد تاکید است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در حوزه عمران روستایی تهیه و اجرای طرح های هادی، بافت با ارزش روستایی، صدور اسناد روستایی و روستاهای هدف گردشگری استان در دستور کار قرار داشته و کرمانشاه در این موارد جزو برترین های کشور است.

نصوری در ادامه افزود: استان کرمانشاه در اهداف برنامه پنجم یعنی تهیه طرح هادی جزو استان های برتر کشور بوده و همه روستاهای استان تهیه طرح شده اند.

وی ادامه داد: اجرای طرح هادی در ۳۶ درصد روستاهای استان کرمانشاه صورت گرفته که البته در این زمینه ۵ تا ۶ درصد از میانگین کشوری پایین تر هستیم.

نصوری اظهار داشت: در سال ۹۴ اجرای طرح هادی در ۵۹ روستای استان در دستور کار بود که ۱۸ روستا از محل منابع ملی تامین اعتبار شدند، ضمن اینکه در ۵ روستای مناطق مرزی نیز این طرح اجرا شد.

وی با بیان اینکه در اجرای طرح هادی، باید شبکه هادی روستا، اجرای بافت سبز و ... مورد توجه قرار گیرد، افزود: یکی از اهداف اجرای این طرح توزیع عادلانه امکانات در سطح روستاها هم چون شهرهاست.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه تصریح کرد: احیای بافت با ارزش در مناطق روستایی دارای این بافت ها از جمله برنامه های ما طی سال ۹۴ بود که در سال آینده هم ادامه دارد.

نصوری از تخصیص ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار به روستای زردویی در این راستا خبر داد و گفت: اجرای طرح روستاهای هدف گردشگری در روستای پیران سرپلذهاب از دیگر برنامه هایی بوده که اجرا شده، ضمن اینکه ۱۰ روستای دیگر نیز برای این منظور در برنامه ششم پیشنهاد شده که در صورت تصویب اجرایی می شود.

این مسئول از وجود ۱۲۷ هزار مسکن روستایی در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: تا پایان سال ۹۴ بیش از ۷۹ هزار سند مالکیت برای این منازل صادر شده است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه گفت: روستاهای خوبی در استان داریم که باید طرح احیای بافت با ارزش و روستای هدف گردشگری آنها به تصویب بنیاد مسکن کشور برسد تا اعتباراتی برای احیای آن تخصیص یابد.